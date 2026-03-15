الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عندي سؤال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا
أخبار لبنان
2026-03-15 | 16:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا
صدر عن مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي البيان التالي:
"في ظلّ تسارع الأحداث والتطورات الخطيرة في الجنوب اللبناني، ولا سيما في منطقة حاصبيا والعرقوب، نتابع بقلق بالغ ما يجري من تطورات قد تنعكس سلبًا على أمن أهلنا واستقرارهم وثباتهم في أرضهم.
وإنني، بصفتي مفتي حاصبيا ومرجعيون، أناشد فخامة رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وقيادة الجيش اللبناني، ومديرية المخابرات، أن يولوا منطقة العرقوب العناية والاهتمام اللازمين، وأن تبقى هذه المنطقة تحت رعاية الدولة وحمايتها المباشرة.
إن أهلنا في العرقوب وحاصبيا كانوا ولا يزالون متمسكين بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ولا يرون لأنفسهم حاميًا وضامنًا للأمن والاستقرار إلا الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الشرعية.
كما نحذر من أن أي سحب للجيش من منطقة العرقوب قد يؤدي إلى نتائج خطيرة، وفي مقدمتها تهجير الأهالي من قراهم وتعريض منازلهم وممتلكاتهم لخطر التدمير، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لصمود أهلنا وبقائهم في أرضهم.
وعليه، فإننا نطالب الدولة اللبنانية بتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية هذه المنطقة وأهلها، وتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية فيها، حفاظًا على الأمن والاستقرار ومنعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا وكرامتهم.
حفظ الله لبنان وأهله، وحمى الجنوب وأبناءه".
أخبار لبنان
حاصبيا
ومرجعيون:
نطالب
الدولة
بتعزيز
الجيش
والقوى
الأمنية
منعًا
محاولة
أهلنا
التالي
الشتاء والعواصف: وجع النازحين الجديد!
بلدية شبعا: الجيش عنصر طمأنينة لأبناء البلدة وضمانة للاستقرار والأمان
السابق
d-none hideMe
0
صحف اليوم
محاولات إسرائيلية لنسف اتفاق وقف إطلاق النار وفرض وقائع جديدة (الجمهورية)
0
آخر الأخبار
بيان لثماني دول عربية وإسلامية: ندين بأشد العبارات قرارات إسرائيل الرامية لفرض سيادتها وخلق واقع جديد بالضفة
0
أخبار لبنان
سلام يزور حاصبيا ومرجعيون غدا
0
خبر عاجل
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
18:27
0
16:09
0
14:48
0
14:46
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
2026-03-03
0
2026-03-13
0
2026-03-12
0
2026-03-09
بالفيديو
d-none hideMe
0
18:27
0
14:48
0
14:46
0
14:44
0
14:34
0
14:32
0
14:32
0
14:27
0
14:25
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
03:11
2
04:54
3
02:55
4
04:47
5
12:59
6
06:22
7
14:46
8
01:55
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More