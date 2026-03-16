الراعي من قصر بعبدا: ندعم كل خطوة يقوم بها عون لما فيه خير لبنان ونؤيد الجيش وقائده

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من قصر بعبدا أننا "نعبّر عن تقديرنا للرئيس جوزاف عون وعمله في قيادة الدولة اللبنانية، وندعم كل خطوة يقوم بها لما فيه خير لبنان، كما نؤيّد الجيش اللبناني وقائده."



وقال الراعي: "سمعت كلاماً مطمئناً من الرئيس عون."



وأكد أننا "ندعم مسيحيي الأطراف، فهم سياج لبنان الموجودون على الحدود، وهم جزء أساسي من هذا الوطن، لذلك نحترمهم وندافع عنهم ونشجّعهم."



وقال: "سأتصل براعي أبرشية صور للموارنة المطران شربل عبد الله، وأتمنى عليه أن يقيم في بلدة رميش ممثلاً للبطريرك."