لقاء جمع بري بماغرو: بحثٌ في تطورات المنطقة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية جراء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان.

وقال السفير الفرنسيّ، بعد اللقاء: "مستمرون بمساعينا والعمل لحل المسألة".

وأثنى الرئيس نبيه بري خلال اللقاء، الجهود والمساعي التي تبذلها فرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وعودة النازحين إلى قراهم.

وشدد على أهمية التمسك والإلتزام بإتفاق تشرين 2024 وبلجنة الميكانيزم كإطار عملي وتفاوضي لتطبيق الاتفاق.