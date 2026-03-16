الراعي استقبل وفد "اللقاء الديموقراطي"... السعد: ندعم رئيس الجمهورية في مبادرته والجيش في مهامه

أخبار لبنان
2026-03-16 | 07:08
الراعي استقبل وفد &quot;اللقاء الديموقراطي&quot;... السعد: ندعم رئيس الجمهورية في مبادرته والجيش في مهامه
الراعي استقبل وفد "اللقاء الديموقراطي"... السعد: ندعم رئيس الجمهورية في مبادرته والجيش في مهامه

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي ظهرًا في الصرح البطريركي في بكركي وفد "اللقاء الديموقراطي" برئاسة النائب تيمور جنبلاط،  ضم الوفد النواب: مروان حمادة، وائل أبو فاعور، هادي ابو الحسن، راجي السعد، امين السر العام ظافر ناصر،ومستشار رئيس الحزب التقدمي المحامي حسام حرب. وكان عرض للأوضاع الراهنة والمستجدات على الساحتين المحلية والاقليمية.

وقال النائب السعد بعد اللقاء: "تشرفنا بلقاء البطريرك الراعي وهو استكمال للزيارات التي يقوم بها اللقاء الديمقراطي إلى المرجعيات السياسية والدينية في هذه الأوقات الصعبة، وتكلمنا مع غبطته على دعم اللقاء الديمقراطي مبادرة رئيس الجمهورية مع الدعم الكامل للحكومة وللجيش اللبناني ومهامه ولكل الأمور التي يجب عليه أن يقوم بها في هذه الفترة وفي وجه كل التهجم الذي يحصل على المؤسسة العسكرية وهي اليوم العمود الفقري التي نتكل عليها في هذه الأوقات الصعبة".

وأشار إلى أن "هناك علاقة تاريخية بين بكركي ودار المختارة وهذه العلاقة تناولناها في اللقاء مع غبطته، كما عرضنا للمشاكل التي نواجهها في مناطقنا خصوصا حالات النزوح وكيف علينا أن نواكب هذه الفترة ونكون كلبنانيين ندافع عن وطننا ويكون لدينا موقف لبناني واضح حول كل ما يحصل".

