سلام إطلع على عمل خلية الأزمة في إقليم الخروب... عبد الله: لتسريع دفع المستحقات والمساعدات المطلوبة للبلديات

أخبار لبنان
2026-03-16 | 07:31
مشاهدات عالية
سلام إطلع على عمل خلية الأزمة في إقليم الخروب... عبد الله: لتسريع دفع المستحقات والمساعدات المطلوبة للبلديات
سلام إطلع على عمل خلية الأزمة في إقليم الخروب... عبد الله: لتسريع دفع المستحقات والمساعدات المطلوبة للبلديات

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد الله ورئيسي اتحاد بلديات الاقليم الشمالي ماجد ترو، والجنوبي يوسف خرياطي ومدير خلية الازمة في اقليم الخروب يحي علاء الدين.

بعد اللقاء، قال النائب عبد الله: "أطلعنا الرئيس سلام على عمل خلية الأزمة في منطقتنا. وقد عرضنا له حجم النزوح الكبير الذي شهدته المنطقة منذ بداية العدوان الإسرائيلي، حيث استقبلت منطقتنا ما يقارب 100 ألف نازح ضمن مساحة جغرافية محدودة، الأمر الذي شكّل ضغطًا كبيرًا على البلديات والقدرات المحلية".

أضاف: "كما وضعنا الرئيس سلام في صورة التطورات والمجريات على الأرض، والحاجات المتزايدة يومًا بعد يوم، والجهود التي تقوم بها البلديات واتحادات البلديات وفرق العمل المختلفة لتأمين مراكز الإيواء والمساعدة، إضافة إلى متابعة ملف الشقق السكنية للنازحين. ونؤكد أن الحاجة إلى الدعم ستكون كبيرة جدًا في المرحلة المقبلة".

وتابع: "لمسنا حرص سلام على متابعة هذا الملف معنا، لما له من أهمية في دعم صمود أهلنا في المنطقة، خصوصًا أن إدارة هذا الملف تحظى باهتمام كبير من قبله. كما وجهنا تحية وتقديرًا لكل من يعمل على هذا الملف، كذلك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار على جهوده في متابعة الجوانب الإدارية، وكذلك وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد على ما قدمته من دعم، إضافة إلى جهود الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب والجمعيات والمنظمات التي ساهمت في سد بعض النواقص في المنطقة. إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الدعم والإمكانات لنتمكن من القيام بواجبنا بالشكل المطلوب".

وأكد عبد الله أن "البلديات تبقى خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الأزمة، فهي التي تتحمل العبء الأكبر في المتابعة اليومية على الأرض. لذلك طالبنا بتسريع دفع المستحقات والمساعدات المطلوبة للبلديات من قبل وزارة المالية كي تتمكن من الاستمرار في أداء دورها".

سفير أستراليا 

واستقبل الرئيس سلام سفير أستراليا لدى لبنان Andrew Barnes  في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان.
 

