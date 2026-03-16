الراعي يوفد مطرانين إلى قائد الجيش ويشدّد على دعم المؤسسة العسكرية وحماية سيادة لبنان

أوفد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم المطرانين الياس نصار وانطوان عوكر لزيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في وزارة الدفاع ، لنقل تحياته ودعمه الكامل لقائد الجيش وللمؤسسة العسكرية "هذه المؤسسة الوطنية التي قدمت ولا تزال التضحيات على مساحة الوطن".



كذلك نقل المطرانان للعماد هيكل تشديد البطريرك الراعي على "وجوب التفاف جميع اللبنانيين حول القائد والمؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية من اجل تمكينهم من حماية لبنان ارضا وشعبا وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، والتمني على المجتمع الدولي مد يد المساعدة للجيش اللبناني لينفذ القرارات الدولية ويبسط الأمن والسلام في الداخل وعلى الحدود".