رجي بحث مع بلاسخارت في التطورات وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي المنسقةَ الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت في لقاءٍ تناول آخر التطورات على الصعيدَين اللبناني والإقليمي.



وتمحور النقاش حول سبل وقف التصعيد الإسرائيلي، وضرورة المضي في تنفيذ القرارات الحكومية الرامية إلى فرض سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها.