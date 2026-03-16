الرئيس عون بحث مع وزير الداخلية الأوضاع الأمنية وإجراءات مواكبة تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الأوضاع الامنية في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة.



وأطلع الوزير الحجار الرئيس عون على الاجراءات التي تعتمدها الوزارة لمواكبة تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، لا سيما امن النازحين والمناطق التي نزحوا اليها.



كما تطرق البحث الى شؤون مختلف مديريات الوزارة.