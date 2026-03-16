تيمور جنبلاط: طريقنا تبقى واضحة...

— Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) March 16, 2026

كتب رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط عبر منصة "إكس": "في وقتٍ يتعرّض فيه لبنان لحرب واعتداءات مدمّرة، يدفع بسببها اللبنانيون من أرواحهم وممتلكاتهم أغلى الأثمان، تبقى طريقنا واضحة: حماية لبنان ووحدته، دعم مؤسساته، احتضان الجيش، ورفض تام لبقائنا ساحةً لحروب الآخرين. هذه الطريق التي استشهد عليها المعلّم كمال جنبلاط، وسنبقى متمسّكين بها".