تيمور جنبلاط: طريقنا تبقى واضحة...

في وقتٍ يتعرّض فيه لبنان لحرب واعتداءات مدمّرة، يدفع بسببها اللبنانيون من أرواحهم وممتلكاتهم أغلى الأثمان، تبقى طريقنا واضحة: حماية لبنان ووحدته، دعم مؤسساته، احتضان الجيش، ورفض تام لبقاءنا ساحةً لحروب الآخرين. هذه الطريق التي استشهد عليها المعلّم كمال جنبلاط،وسنبقى متمسّكين بها pic.twitter.com/0ObegnxoRg
— Teymour Joumblatt (@TeymourJoumblat) March 16, 2026
في وقتٍ يتعرّض فيه لبنان لحرب واعتداءات مدمّرة، يدفع بسببها اللبنانيون من أرواحهم وممتلكاتهم أغلى الأثمان، تبقى طريقنا واضحة: حماية لبنان ووحدته، دعم مؤسساته، احتضان الجيش، ورفض تام لبقاءنا ساحةً لحروب الآخرين. هذه الطريق التي استشهد عليها المعلّم كمال جنبلاط،وسنبقى متمسّكين بها pic.twitter.com/0ObegnxoRg