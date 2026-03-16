وزيرة الخارجية البريطانية تعلن تقديم أكثر من 5 ملايين جنيه استرليني لإغاثة النازحين بلبنان

أخبار لبنان
2026-03-16 | 09:50
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر "تقديم أكثر من خمسة ملايين جنيه إسترليني كتمويل إنساني اضافي طارئ لمساعدة آلاف المدنيين والنازحين الأكثر ضعفا في مختلف أنحاء لبنان على تلبية احتياجاتهم الأساسية. وسيجري تنفيذ هذا الدعم عبر شركاء من بينهم برنامج الأغذية العالمي (WFP) والصليب الاحمر اللبناني من خلال الصليب الأحمر البريطاني والصندوق الإنساني للبنان التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (LHF)".

وحذرت وزيرة الخارجية البريطانية في بيان وزعته سفارة بلادها في لبنان، من "اتساع رقعة النزاع في لبنان، والذي أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين ونزوح جماعي واسع النطاق".

ولفت البيان الى أنه "استجابة للنداء الإنساني العاجل للبنان الذي تم اطلاقه في 13 آذار، سينفذ تمويل المملكة المتحدة بالتنسيق الوثيق مع حكومة لبنان، ويشمل دعما لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي المستجيبة للصدمات التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، عبر برنامج الأغذية العالمي (WFP) وللصليب الاحمر اللبناني لتوفير الإمدادات الطبية ومواد الإغاثة والصندوق الإنساني للبنان (LHF)، بهدف مساعدة آلاف العائلات النازحة الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء البلاد".

وأشار الى "تعديل برنامجنا الإنساني الحالي لتقديم مساعدات فورية منقذة للحياة عبر شركائنا الحاليين، منها:

• جهود الإغاثة الطارئة عبر الصليب الأحمر اللبناني (من خلال الصليب الأحمر البريطاني) لتوزيع 1,000 وجبة جاهزة للأكل و2,500 من اللوازم الصحية و1,000 بطانية و2,500 قسيمة وقود للنازحين.

• توزيع مواد إغاثة أولية من قبل المنظمة الدولية للهجرة لــ 6,000 نازح في أماكن إيوائهم.

• خدمات الطوارئ المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة الجنسية والإنجابية من خلال صندوق الأمم المتحدة للسكان وبالشراكة مع منظمات غير حكومية منها كاريتاس وفي-مايل وعكارُنا، داخل وخارج مراكز الإيواء وبواسطة الوحدة الطبيّة المتنقلة.

• توفير مستلزمات تعليمية طارئة لأكثر من 120,000 طفل ومستلزمات شخصية لـ 10,000 فتاة في عمر المراهقة في مراكز الإيواء عبر منظمة اليونيسف".

وأشار الى ان "أشكال الدعم الأخرى من المملكة المتحدة تشمل:

• تعزيز خدمات الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في المراكز وأماكن الإيواء بالتعاون مع منظمة "أبعاد"، ويشمل التدريب العملي لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

• تقديم 500 وجبة يوميا للعائلات اللبنانية والفلسطينية النازحة في خمس مراكز إيواء جماعية في بيروت".

كاول 

وقال السفير البريطاني لدى لبنان هايمش كاول: "إن النزوح الجماعي لمئات آلاف اللبنانيين أمر غير مقبول. يجب حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والعاملين الصحيين والمستجيبين في الخطوط الأمامية".

وأضاف: "إلى جانب جهودنا الدبلوماسية المستمرة، تقدم المملكة المتحدة أكثر من خمسة ملايين جنيه إسترليني إضافي للبنان دعما لآلاف المدنيين والنازحين الأكثر ضعفا في مختلف أنحاء البلاد لتلبية احتياجاتهم الأساسية. وسنواصل التنسيق عن كثب مع الحكومة اللبنانية والشركاء الإنسانيين".
 

LBCI التالي
مصدر قضائي لـ"أ.ف.ب": مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يدّعي على 4 عناصر من حزب الله بتهمة حيازة ونقل أسلحة
في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل
LBCI السابق

LBCI
خبر عاجل
05:27

وزير الخارجية الألماني: ألمانيا ستقدم حزمة مساعدات للبنان بقيمة 188 مليون يورو

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد: عدد النازحين يقارب المليون شخص فيما يُقدَّر أن تطال هذه الأزمة نحو 1.3 مليون إنسان ويشكّل الأطفال قرابة نصف المتأثرين فيما تمثل النساء والفتيات أكثر من نصفهم

LBCI
أخبار دولية
2026-02-15

ترامب: مجلس السلام تعهد بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم الجهود الإنسانية بغزة

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

الخارجية الأميركية: نعلن تقديم مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تقود للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:54

كرامي ترأست الاجتماع الدوري لمجلس التعليم العالي: استهداف الجامعة اللبنانية جريمة موصوفة

LBCI
أخبار لبنان
11:48

الجيش الاسرائيلي يُحاول التوغل من القطاعين الغربي والأوسط

LBCI
أخبار لبنان
11:37

هيكل يستقبل السفير الأسترالي ووفودًا سياسية ودينية: تأكيد دعم الجيش ودوره في الجنوب

LBCI
أخبار لبنان
11:31

رئيس الجمهورية: نأمل تحقيق خرق في المبادرة التي أطلقناها

LBCI
أخبار لبنان
10:47

"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-24

إجتماع بين سلام وجابر ورسامني... هذا ما تم عرضه

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-04

تسنیم عن مصدر في الاستخبارات الإيرانية: لا صحة لما يروج له عن إبداء استعدادنا للتفاوض مع الاستخبارات الأميركية

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-04

وزارة الدفاع السورية للـLBCI: انتشار القوات على الحدود مع لبنان إجراء أمني روتيني لضبط الحدود وليس تصعيداً عسكرياً

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:17

في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:13

القرى المسيحية الحدودية: واقع صعب وجولة للسفير البابويّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:11

النبطية: صواريخ ودمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:08

عمليات برية محدودة ضد الحزب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
09:07

نائب رئيس الحكومة: المفاوضات لم تتضح معالمها بعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:03

في عين التينة جهود مبذولة لخفض التصعيد

LBCI
أخبار لبنان
07:08

الراعي استقبل وفد "اللقاء الديموقراطي"... السعد: ندعم رئيس الجمهورية في مبادرته والجيش في مهامه

LBCI
أخبار لبنان
06:11

الراعي من قصر بعبدا: ندعم كل خطوة يقوم بها عون لما فيه خير لبنان ونؤيد الجيش وقائده

LBCI
أخبار لبنان
05:58

الـLBCI تواكب جولة السفير البابوي على بعض قرى الشريط الحدودي... "يحق للجميع البقاء في أرضه"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:13

إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم

LBCI
خبر عاجل
07:42

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن رحلات الشركة من 17 ولغاية 19 الحالي

LBCI
أخبار دولية
10:56

رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:46

بين حرب البلد وحرب الجسد!

LBCI
أخبار لبنان
12:59

كهرباء لبنان: إعادة ربط المجموعات الإنتاجية على الشبكة الكهربائية تدريجيًا بعد انفصالها جراء تردي الأحول الجوية

LBCI
أخبار لبنان
10:47

"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"

LBCI
أخبار لبنان
16:52

مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا

LBCI
خبر عاجل
02:04

الجيش الإسرائيلي: قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريًا محددًا في جنوب لبنان

