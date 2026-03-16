"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"

أعلنت شركة "ألفا" أن باقة التعليم عن بعد Free e-Learning باتت مفعّلة تلقائيا لجميع المشتركين في الداتا على شبكتها، موضحة أنه "يمكن للمشتركين في الخطوط الثابتة والمسبقة الدفع، الراغبين من الأساتذة والطلاب، الإستفادة منها بين السابعة النصف صباحا والثانية بعد الظهر خلال أيام الأسبوع من الإثنين الى الجمعة".



وأشارت، في بيان، الى أن "باقة Free e-Learning تتضمن 20 جيغابيت مخصصة للتعليم عن بعد، وتسمح بالولوج المجاني الى منصتي Microsoft Teams و"مدرستي" وغيرها من الوسائط التعليمية الإلكترونية التي تحددها وزارة التربية".



في السياق، لفتت "ألفا" الى أن "مشتركي الخطوط مسبقة الدفع يحصلون على الباقة كاملة لهذا الشهر، أما مشتركو الخطوط الثابتة فتُحتسب الباقة بشكل نسبي حسب المدة المتبقية منه".



وأكدت الشركة أنها "تتجدد تلقائيا كل 30 يوماً للخطوط المسبقة الدفع، وعند دورة الفاتورة للخطوط الثابتة".



وذكر البيان أنه "يمكن التحقّق من الاستهلاك عبر طلب *111*2# ثم اختيار Free e-Learning".