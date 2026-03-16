مزارعو البطاطا في عكار: دعم قرار تنظيم الاستيراد والمطالبة بكشف مخزون التجار

أكد مزارعو البطاطا في عكار صوابية قرار وزير الزراعة نزار هاني المتعلق بتنظيم استيراد البطاطا المصرية بنوعيها الاستهلاكي والصناعي.

واعتبروا بعد اجتماع استثنائي أن المتابعة التي قام بها وزيرا الزراعة والاقتصاد أظهرت بوضوح حجم التجاوزات وجشع بعض التجار، وعدم وقوفهم إلى جانب المستهلك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، إذ عمد بعضهم إلى تقنين العرض ورفع الأسعار في الأسواق، في محاولة لتحميل مزارعي البطاطا في عكار مسؤولية ارتفاع الأسعار، مع احتفاظهم بكميات كبيرة داخل مستودعات التخزين.



وطالب المجتمعون وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية بالكشف عن الكميات المخزنة لدى التجار وإلزامهم بتأمين حاجة السوق من البطاطا وإعادة النظر في التسعير، واشاروا إلى أن كلفة الكيلوغرام الواحد من البطاطا المصرية الواصلة إلى لبنان لا تتجاوز 30 ألف ليرة لبنانية.

وينص قرار وزير الزراعة على تحديد سقف الاستيراد بـ 25 ألف طن للاستهلاك و25 ألف طن للتصنيع، على أن تنتهي مهلة الاستيراد في 19 آذار الحالي، بهدف حماية المزارعين في سهل عكار مع اقتراب بدء الموسم الزراعي المحلي المتوقع مطلع شهر نيسان 2026.



