وحدة إدارة مخاطر الكوارث: عدد النازحين المسجلين ذاتيا وصل إلى 1049328

أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، في تقريرها اليومي، أن "إجمالي عدد النازحين المسجلين ذاتيا وصل إلى 1049328 والعدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ 132742".



وذكرت أن "حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 886 والجرحى إلى 2141".