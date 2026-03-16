الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات عسكرية برية محدودة ضد حزب الله في لبنان
2026-03-16 | 12:47
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات عسكرية برية محدودة ضد حزب الله في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه بدأ في الأيام الأخيرة "نشاطا بريا محددا" في جنوب لبنان في إطار حربه مع حزب الله التي اندلعت مطلع الشهر الجاري والتي أسفرت عن مقتل 886 شخصا في لبنان وفقا لحصيلة حكومية الاثنين.
وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ اسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.
وأعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين أن قوات الفرقة 91 بدأت "خلال الأيام الأخيرة نشاطا بريّا محددا يستهدف مواقع رئيسية في جنوب لبنان بهدف توسيع نطاق منطقة الدفاع الأمامي".
وتأتي هذه العملية، وفقا لبيان للجيش عبر منصة إكس، "في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ منطقة الدفاع الأمامية وتشمل تدمير بنى تحتية إرهابية والقضاء على عناصر إرهابية تعمل في المنطقة وذلك بهدف إزالة التهديدات وخلق طبقة أمنية إضافية لسكان الشمال".
وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الإثنين من أن النازحين في لبنان جراء الحرب مع حزب الله، لن تتاح لهم العودة إلى منازلهم قبل ضمان أمن شمال إسرائيل المحاذي لجنوب لبنان.
وقال كاتس لكبار القادة العسكريين، وفق ما نقل بيان صادر عن مكتبه، "مئات الآلاف من السكان الشيعة في جنوب لبنان الذين أخلوا ويُخلون منازلهم في جنوب لبنان وبيروت، لن يعودوا إلى منازلهم في منطقة جنوب نهر الليطاني حتى يتم ضمان سلامة سكان الشمال".
ودانت تركيا "بشدة" العمليات البرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في في لبنان، معتبرة أنها " تزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إن "تطبيق حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو سياسات إبادة جماعية وعقاب جماعي، هذه المرة في لبنان، سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة في المنطقة".
- "مواقع جديدة" -
وتواصل إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، مع صدور إنذارات متكررة بإخلاء تلك المناطق من السكان.
وأسفرت الغارات الاسرائيلية بحسب وزارة الصحة اللبنانية عن 886 قتيلا، من بينهم 111 طفلا و67 سيدة و38 عاملا في القطاع الصحي بالإضافة إلى إصابة 2141 آخرين في الحرب التي اندلعت في الثاني من آذار. وكانت حصيلة سابقة أعلنت الأحد أفادت بمقتل 850 شخص.
وفي إحاطة صحافية الاثنين، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي نداف شوشاني إن حزب الله وسّع مؤخرا نشاطاته في جنوب لبنان في "مواقع جديدة لم تكن قواتنا تعمل فيها يوم أمس".
وقال شوشاني "تبين لنا أن حزب الله يعتزم توسيع عملياته ... ويطلق مئات الصواريخ يوميا" باتجاه إسرائيل.
تقارير نشرة الاخبار
09:08
عمليات برية محدودة ضد الحزب... إليكم التفاصيل
خبر عاجل
2026-03-03
الجيش الإسرائيلي: وجود جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان إجراء تكتيكي على الحدود وليس عملية برية
خبر عاجل
07:14
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش بدأ عملية برية في لبنان لحماية مواطني إسرائيل
آخر الأخبار
2026-03-05
جيروزاليم بوست عن مصدرين: فرنسا أبلغت إسرائيل أن أي عملية برية ستقوض شرعية حكومة لبنان في التحرك ضد حزب الله
مقدمة نشرة الاخبار
14:18
مقدمة النشرة المسائية 16-3-2026
أخبار لبنان
14:08
نقابة الصيادلة دانت استمرار الاعتداءات على القطاع الصحي: لحماية العاملين وضمان استمرار وصول الدواء
أخبار لبنان
13:57
الحزب التقدمي الإشتراكي أكد دعمه لمسار التفاوض كخيار سياسي لوقف الحرب
خبر عاجل
13:55
طيران الشرق الأوسط تؤجّل رحلة بيروت–دبي المقرّرة الثلاثاء 17 آذار
أخبار لبنان
2026-03-10
عون تلقى اتصالا من الشرع واتفقا على تفعيل التنسيق والتشاور لاسيما لجهة ضبط الحدود لمنع اي تفلت
أخبار لبنان
2026-03-13
الجيش الاسرائيلي: قضينا على أكثر من 350 عنصرا في حزب الله منهم 15 قائدًا كبيرًا منذ بداية عملية زئير الأسد
خبر عاجل
07:42
وزير الدفاع الإسرائيلي: أنا ونتنياهو وجهنا الجيش بهدم البنية التحتية الإرهابية في القرى الحدودية تمامًا كما في رفح وبيت حانون
آخر الأخبار
2026-03-05
عضو بالبرلمان الكوريّ الجنوبيّ لـ"سي إن إن": 7 ناقلات نفط تحمل إمدادات حيويّة لنا غير قادرة على عبور مضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:20
ملايين الإسرائيليين في الملاجئ... وتوغل بري في لبنان لفرض منطقة عازلة
أخبار دولية
14:19
وزير الخارجية الإيراني يعلق على لجوء واشنطن إلى دول أخرى لفتح مضيق هرمز
مقدمة نشرة الاخبار
14:18
مقدمة النشرة المسائية 16-3-2026
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المارينز إلى الخليج… هل يبدأ فصل الحرب البرية في مضيق هرمز؟
أخبار دولية
12:36
ترامب ينتقد افتقار بعض الدول إلى "الحماسة" للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز
تقارير نشرة الاخبار
09:17
في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
09:13
القرى المسيحية الحدودية: واقع صعب وجولة للسفير البابويّ
أخبار لبنان
08:13
إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم
أخبار دولية
10:56
رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…
خبر عاجل
07:42
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن رحلات الشركة من 17 ولغاية 19 الحالي
أخبار لبنان
10:47
"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"
تقارير نشرة الاخبار
14:46
بين حرب البلد وحرب الجسد!
أخبار لبنان
16:52
مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا
تقارير نشرة الاخبار
09:17
في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
11:29
الجيش الإسرائيلي: تدمير مخزن أسلحة لحزب الله
