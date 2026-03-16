توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام

تتناقل بعض المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص طلب عبر تعميم صادر منه الى الاعلام الرسمي شطب كلمة "مقاومة" من المحتوى الاعلامي الذي تبثه وسائل الاعلام الرسمي واستبدالها بعبارة" حزب الله".



فريق "فاكت شيك ليبانون" في وزارة الاعلام تحقق من الأمر وتبين انه تعميم من الوزير مرقص لقرار مجلس الوزراء في جلسة الثاني آذار ، والجلسة التي تلتها وفيها ضرورة تنفيذ قرار الثاني من آذار في الادارات والمؤسسات والأجهزة المعنية.

