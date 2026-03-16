بيروت
15
o
البقاع
5
o
الجنوب
13
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
14
o
متن
14
o
تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله
2026-03-16 | 15:21
تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله
نشرت هيئة البث الاسرائيلية تقريراً كشف أن القيادة السياسية في تل أبيب صادقت على خطة عسكرية تقضي بهدم صف المنازل الأول في القرى اللبنانية المحاذية للحدود مع إسرائيل، في خطوة يُفترض أن تترافق مع إدارة مفاوضات سياسية مع لبنان، بهدف ممارسة ضغط مباشر على الحكومة اللبنانية لكبح نفوذ حزب الله.
وبحسب التقرير، نُقل عن مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة، أن "إسرائيل تعتزم تنفيذ عمليات هدم منظمة للمباني القريبة من الحدود، بالتزامن مع مسار تفاوضي مع الجانب اللبناني". ووفق المصادر نفسها، ترى تل أبيب أن هذه الخطوة قد تدفع الدولة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من نشاط حزب الله في المناطق الحدودية.
وتقول المصادر إن سكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود أخلوا بالفعل أجزاء واسعة من تلك المناطق، ما يسهّل تنفيذ عمليات الهدم. وبعد استكمال تدمير صف المنازل الأول، تخطط إسرائيل لنشر قوات عسكرية في تلك المناطق الحدودية.
ووفق التقرير، يراهن حزب الله على أن الجيش الإسرائيلي لم يعمل بشكل واسع خلال الحرب السابقة في خطوط القرى الثانية والثالثة في الجنوب، الأمر الذي أبقى جزءًا من بنيته التحتية العسكرية قائمًا، خصوصًا داخل ممتلكات خاصة لم يعالجها الجيش اللبناني بالكامل.
وفي حال اندلاع مناورة برية، يتوقع أن يعتمد حزب الله على تكتيكات تشمل استخدام الصواريخ المضادة للدروع، والعبوات الناسفة، وحرب العصابات، إضافة إلى تنفيذ هجمات مباغتة ضد القوات الإسرائيلية.
كما لفت التقرير إلى أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم شدد على مطلب إطلاق سراح لبنانيين محتجزين في السجون الإسرائيلية، ما يثير احتمال أن يسعى الحزب إلى تنفيذ عمليات خطف لجنود إسرائيليين بهدف استخدامها كورقة تفاوضية.
وفي ما يتعلق بتأثير أي تصعيد بري على مبادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون لإطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، نقل التقرير عن مصدر غربي في بيروت قوله إن القيادة اللبنانية تبدو مصممة على دفع هذا المسار، لكنها في الوقت نفسه تواجه ضغوطًا متناقضة تعقّد الموقف السياسي الداخلي.
07:42
وزير الدفاع الإسرائيلي: أنا ونتنياهو وجهنا الجيش بهدم البنية التحتية الإرهابية في القرى الحدودية تمامًا كما في رفح وبيت حانون
2026-03-15
حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعًا لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط بلدة العديسة الحدودية جنوبي لبنان
2026-03-15
حزب الله: استهدفنا بالمدفعية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة جيبيا مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية
2026-03-11
حزب الله: استهدفنا قوّة للجيش الإسرائيلي تقدمت باتّجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدوديّة ليلا
16:23
الحصيلة الأولية للغارة على معركة
15:04
توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام
14:55
اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان
14:18
مقدمة النشرة المسائية 16-3-2026
2026-03-12
الزميلة آمال شحادة: الملايين من الإسرائيليين قضوا ليلتهم في الملاجئ والكابينات الإسرائيليّ يبحث في التطورات اللبنانية
2026-03-01
سماع دوي انفجارات قرب جبل علي في دبي
2026-02-20
المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما ضد رسوم ترامب الجمركية
2026-03-15
دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء
14:55
اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان
14:27
ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟
14:22
لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب
14:22
الأوسكار 2026: جوائز السينما العالمية في ظل توترات دولية
14:20
ملايين الإسرائيليين في الملاجئ... وتوغل بري في لبنان لفرض منطقة عازلة
14:19
وزير الخارجية الإيراني يعلق على لجوء واشنطن إلى دول أخرى لفتح مضيق هرمز
14:18
مقدمة النشرة المسائية 16-3-2026
14:18
المارينز إلى الخليج… هل يبدأ فصل الحرب البرية في مضيق هرمز؟
13:22
وزيرة الشؤون الاجتماعية: 15 ألف عائلة نازحة جديدة ستستفيد من دعم نقدي ابتداءً من غد
1
08:13
إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم
10:56
رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…
07:42
بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن رحلات الشركة من 17 ولغاية 19 الحالي
10:47
"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"
16:52
مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا
15:21
تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله
09:17
في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل
11:29
الجيش الإسرائيلي: تدمير مخزن أسلحة لحزب الله
