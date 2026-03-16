تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

أخبار لبنان
2026-03-16 | 15:21
مشاهدات عالية
تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله
تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

نشرت هيئة البث الاسرائيلية تقريراً كشف أن القيادة السياسية في تل أبيب صادقت على خطة عسكرية تقضي بهدم صف المنازل الأول في القرى اللبنانية المحاذية للحدود مع إسرائيل، في خطوة يُفترض أن تترافق مع إدارة مفاوضات سياسية مع لبنان، بهدف ممارسة ضغط مباشر على الحكومة اللبنانية لكبح نفوذ حزب الله.

وبحسب التقرير، نُقل عن مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة، أن "إسرائيل تعتزم تنفيذ عمليات هدم منظمة للمباني القريبة من الحدود، بالتزامن مع مسار تفاوضي مع الجانب اللبناني". ووفق المصادر نفسها، ترى تل أبيب أن هذه الخطوة قد تدفع الدولة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من نشاط حزب الله في المناطق الحدودية.

وتقول المصادر إن سكان القرى اللبنانية القريبة من الحدود أخلوا بالفعل أجزاء واسعة من تلك المناطق، ما يسهّل تنفيذ عمليات الهدم. وبعد استكمال تدمير صف المنازل الأول، تخطط إسرائيل لنشر قوات عسكرية في تلك المناطق الحدودية.

ووفق التقرير، يراهن حزب الله على أن الجيش الإسرائيلي لم يعمل بشكل واسع خلال الحرب السابقة في خطوط القرى الثانية والثالثة في الجنوب، الأمر الذي أبقى جزءًا من بنيته التحتية العسكرية قائمًا، خصوصًا داخل ممتلكات خاصة لم يعالجها الجيش اللبناني بالكامل.

وفي حال اندلاع مناورة برية، يتوقع أن يعتمد حزب الله على تكتيكات تشمل استخدام الصواريخ المضادة للدروع، والعبوات الناسفة، وحرب العصابات، إضافة إلى تنفيذ هجمات مباغتة ضد القوات الإسرائيلية.

كما لفت التقرير إلى أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم شدد على مطلب إطلاق سراح لبنانيين محتجزين في السجون الإسرائيلية، ما يثير احتمال أن يسعى الحزب إلى تنفيذ عمليات خطف لجنود إسرائيليين بهدف استخدامها كورقة تفاوضية.

وفي ما يتعلق بتأثير أي تصعيد بري على مبادرة الرئيس اللبناني جوزيف عون لإطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، نقل التقرير عن مصدر غربي في بيروت قوله إن القيادة اللبنانية تبدو مصممة على دفع هذا المسار، لكنها في الوقت نفسه تواجه ضغوطًا متناقضة تعقّد الموقف السياسي الداخلي.

خبر عاجل
07:42

وزير الدفاع الإسرائيلي: أنا ونتنياهو وجهنا الجيش بهدم البنية التحتية الإرهابية في القرى الحدودية تمامًا كما في رفح وبيت حانون

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-15

حزب الله: استهدفنا بالصواريخ تجمعًا لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط بلدة العديسة الحدودية جنوبي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-15

حزب الله: استهدفنا بالمدفعية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي عند نقطة جيبيا مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-11

حزب الله: استهدفنا قوّة للجيش الإسرائيلي تقدمت باتّجاه منطقة الخانوق في بلدة عيترون الحدوديّة ليلا

LBCI
أخبار لبنان
16:23

الحصيلة الأولية للغارة على معركة

LBCI
أخبار لبنان
15:04

توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:18

مقدمة النشرة المسائية 16-3-2026

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

الزميلة آمال شحادة: الملايين من الإسرائيليين قضوا ليلتهم في الملاجئ والكابينات الإسرائيليّ يبحث في التطورات اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
2026-03-01

سماع دوي انفجارات قرب جبل علي في دبي

LBCI
أخبار دولية
2026-02-20

المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما ضد رسوم ترامب الجمركية

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-15

دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

الأوسكار 2026: جوائز السينما العالمية في ظل توترات دولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ملايين الإسرائيليين في الملاجئ... وتوغل بري في لبنان لفرض منطقة عازلة

LBCI
أخبار دولية
14:19

وزير الخارجية الإيراني يعلق على لجوء واشنطن إلى دول أخرى لفتح مضيق هرمز

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:18

مقدمة النشرة المسائية 16-3-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

المارينز إلى الخليج… هل يبدأ فصل الحرب البرية في مضيق هرمز؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

وزيرة الشؤون الاجتماعية: 15 ألف عائلة نازحة جديدة ستستفيد من دعم نقدي ابتداءً من غد

LBCI
أخبار لبنان
08:13

إقفال الإدارات العامة لمناسبة عيد الفطر وعيد بشارة السيدة مريم

LBCI
أخبار دولية
10:56

رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…

LBCI
خبر عاجل
07:42

بيان لطيران الشرق الأوسط بشأن رحلات الشركة من 17 ولغاية 19 الحالي

LBCI
أخبار لبنان
10:47

"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"

LBCI
أخبار لبنان
16:52

مفتي حاصبيا ومرجعيون: نطالب الدولة بتعزيز حضور الجيش والقوى الأمنية منعًا لأي محاولة لفرض واقع جديد على حساب أهلنا

LBCI
أخبار لبنان
15:21

تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:17

في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
11:29

الجيش الإسرائيلي: تدمير مخزن أسلحة لحزب الله

