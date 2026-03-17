إجتماع استثنائي لمجلس بلدية بيروت: سنواصل القيام بواجباتنا بمسؤولية وشفافية بعيدًا عن أي سجالات

إجتماع استثنائي لمجلس بلدية بيروت: سنواصل القيام بواجباتنا بمسؤولية وشفافية بعيدًا عن أي سجالات
عقد مجلس بلدية بيروت إجتماعًا استثنائيًا ضمن جلساته المفتوحة لمتابعة التطورات الراهنة، ولا سيما في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وما يرافقها من تداعيات على مدينة بيروت.

وأكد المجلس متابعة الأوضاع بصورة مستمرة واتخاذ القرارات اللازمة ضمن إمكاناته المتاحة لضمان الجهوزية المطلوبة من بلدية بيروت، وذلك بالتنسيق الكامل مع غرفة إدارة الكوارث، ومع محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، وكافة الأجهزة والجهات المعنية.

وتوقف المجتمعون عند الحملة الإعلامية الممنهجة التي استهدفت رئيس وأعضاء المجلس، من خلال نسب أقوال مغلوطة ومواقف كاذبة إليهم وتمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، متجاهلةً الجهود المبذولة، مما يشكّل محاولة لتشويه الحقائق، في وقت تتطلب فيه المرحلة أعلى درجات المسؤولية والتكاتف.

وشدّد المجلس البلدي على أنه سيواصل القيام بواجباته بمسؤولية وشفافية، بعيدًا عن أي سجالات أو حملات تسعى إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة مدينة بيروت وأهلها.

