استهداف آلية ودراجة لعسكريين في الجيش اللبناني بمسيّرتين على طريق قعقعية الجسر وإصابة خمسة جنود

استهدفت مسيّرة سيارة تقل أربعة جنود من الجيش اللبناني على طريق قاقعية الجسر، كما استهدفت مسيّرة ثانية دراجة نارية كان يستقلها جندي خامس، ما أدى إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح وُصفت بالخفيفة. وعملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى مستشفى النبطية الحكومي.