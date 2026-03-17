أعضاء لجنة الاقتصاد يبحثون مع وزير الاقتصاد تداعيات الأزمة: طمأنة بشأن المخزون الغذائي

أخبار لبنان
2026-03-17 | 07:16
مشاهدات عالية
أعضاء لجنة الاقتصاد يبحثون مع وزير الاقتصاد تداعيات الأزمة: طمأنة بشأن المخزون الغذائي
أعضاء لجنة الاقتصاد يبحثون مع وزير الاقتصاد تداعيات الأزمة: طمأنة بشأن المخزون الغذائي

عقد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، النائب الدكتور فريد البستاني، وأعضاء اللجنة اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر البساط، خُصّص لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وتركّز النقاش على الخسائر التي يتكبّدها لبنان نتيجة العدوان، إضافة إلى واقع الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية. وفي هذا الإطار، طمأن الوزير إلى أن وضع المخزون الغذائي مطمئن، مشيرًا إلى أن المواد الغذائية تصل يوميًا عبر البحر المتوسط، مع وجود احتياطي كافٍ.
وفي ما يتعلق بالقمح، أوضح أن المخزون الحالي يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مع استمرار وصول الشحنات بشكل منتظم، والعمل على تأمين إمدادات إضافية برًا من العراق تحسّبًا لأي طارئ. كما أكد أن المطاحن تمتلك الكميات اللازمة ويتم توزيعها بطريقة سليمة، فيما تلتزم الأفران بالمعايير المطلوبة من دون تسجيل أي شكاوى تُذكر.
وأشار إلى أن ارتفاع كلفة الإنتاج، ولا سيما سعر المازوت، فرض زيادة على سعر ربطة الخبز بقيمة 5000 ليرة فقط، لترتفع من 65 ألفًا إلى 70 ألف ليرة.
أما في ما يخص المحروقات، فأكد الوزير أن الأسعار مرتبطة بالسوق العالمية، لافتًا إلى مناقشة خطة تقنين تهدف إلى ضمان تأمين المحروقات للقطاعات الحيوية، لا سيما المستشفيات والأفران ومؤسسة كهرباء لبنان. وفي ما يتعلق بالغاز، أشار إلى وجود مخزون يكفي لنحو أسبوعين.
وطالب أعضاء اللجنة الوزير بخفض سعر البنزين وإلغاء رسم الـ300 ألف ليرة الذي أقرّته الحكومة مؤخرًا، كما شددوا على أن كلفة النزوح يجب أن تتقيّد بما ورد في الموازنة العامة. وبدوره، شدد الوزير على أهمية الحفاظ على إيرادات الدولة من الضرائب، نظرًا لحاجة البلاد للسيولة، مؤكدًا ضرورة تحصيلها بدون انقطاع لضمان الاستقرار المالي.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، مثمّنين العمل الذي تقوم به في هذه المرحلة الدقيقة. وفي سياق متصل، عرض الوزير البساط برنامج "أمان"، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة منه قريبًا، على أن يستفيد منه نحو 200 ألف عائلة.
كما أثار رئيس اللجنة ملف المودعين، مؤكدًا أن أوضاعهم لا تقل أهمية عن أوضاع النازحين، نظرًا لحاجتهم إلى أموالهم في ظل الغلاء المعيشي. وطالب الوزير بنقل هذا المطلب إلى وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان، داعيًا إلى البدء بدفع مبالغ شهرية للمودعين وفق نسب محددة، كما كان مقترحًا في خطة الانتظام المالي، وذلك كدفعة على الحساب ومن دون انتظار إقرار الخطة في مجلس النواب.

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-04

الهيئات الإقتصادية أشادت بقرار مجلس الوزراء وطمأنت اللبنانيين بعد إجتماع مع لجنة الأمن الغذائي: المخزون متوافر والإستيراد مستمر

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-25

البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: نراقب تداعيات زيادة الضرائب ولن نقبل بانعكاسات سلبية على المواطنين

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-14

لجنة الاقتصاد بحثت مع وزير الصناعة في تعزيز الرؤية الاقتصادية وتطوير القطاع الصناعي

LBCI
اقتصاد
2026-03-08

وزارة الاقتصاد: المخزون الحالي من السلع الأساسية كافٍ لتغطية أشهر عدة من الاستهلاك المحلي

LBCI
أخبار لبنان
08:00

الكتائب: على الحكومة إعطاء توجيهات تطبيقية واضحة للجيش ولانعقاد المجلس الأعلى للدفاع لمواكبة التنفيذ والتقييم

LBCI
أخبار لبنان
08:00

الوزير حيدر يصدر تعميما لتسهيل امور المواطنين في انجاز معاملاتهم

LBCI
أخبار لبنان
07:51

كرامي أصدرت ملحقا بالتعميم رقم 17 ألزمت فيه المدارس الخاصة ببرنامج تعليمي من بعد متزامن كجزء من النظام التعليمي

LBCI
أخبار لبنان
07:46

سلام يبحث مع البعريني وأبو الحسن الحرب وأزمة النزوح ومشروع العفو وضرورة حصر السلاح بيد الدولة

LBCI
أخبار لبنان
08:00

الكتائب: على الحكومة إعطاء توجيهات تطبيقية واضحة للجيش ولانعقاد المجلس الأعلى للدفاع لمواكبة التنفيذ والتقييم

LBCI
أخبار لبنان
14:08

نقابة الصيادلة دانت استمرار الاعتداءات على القطاع الصحي: لحماية العاملين وضمان استمرار وصول الدواء

LBCI
آخر الأخبار
07:21

الإمارات تؤكد رفضها القاطع لأي مبررات صادرة عن الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني على دول المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
08:00

الوزير حيدر يصدر تعميما لتسهيل امور المواطنين في انجاز معاملاتهم

LBCI
أخبار لبنان
04:41

آخر المستجدات حول الحرب في لبنان وايران...

LBCI
أخبار لبنان
03:12

اليكم المشهد من صور...

LBCI
أمن وقضاء
02:47

غارات فجرا على اطراف بلدة يحمر - البقاع الغربي...

LBCI
أمن وقضاء
02:24

كاميرا الـLBCI ترصد موقع الغارة التي استهدفت عرب الجل - صيدا

LBCI
أمن وقضاء
02:17

استهداف شقة سكنية في خلدة فجرا... اليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
02:00

هكذا يبدو الوضع في النبطية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب

LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
خبر عاجل
02:53

تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

LBCI
أخبار دولية
10:56

رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…

LBCI
أخبار لبنان
10:47

"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"

LBCI
أخبار لبنان
15:21

تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

LBCI
أخبار دولية
07:06

أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

LBCI
أخبار لبنان
15:04

توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:17

في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل

