أعضاء لجنة الاقتصاد يبحثون مع وزير الاقتصاد تداعيات الأزمة: طمأنة بشأن المخزون الغذائي
أعضاء لجنة الاقتصاد يبحثون مع وزير الاقتصاد تداعيات الأزمة: طمأنة بشأن المخزون الغذائي
عقد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، النائب الدكتور فريد البستاني، وأعضاء اللجنة اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والتجارة، الدكتور عامر البساط، خُصّص لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وتركّز النقاش على الخسائر التي يتكبّدها لبنان نتيجة العدوان، إضافة إلى واقع الأمن الغذائي وتوافر السلع الأساسية. وفي هذا الإطار، طمأن الوزير إلى أن وضع المخزون الغذائي مطمئن، مشيرًا إلى أن المواد الغذائية تصل يوميًا عبر البحر المتوسط، مع وجود احتياطي كافٍ.
وفي ما يتعلق بالقمح، أوضح أن المخزون الحالي يتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، مع استمرار وصول الشحنات بشكل منتظم، والعمل على تأمين إمدادات إضافية برًا من العراق تحسّبًا لأي طارئ. كما أكد أن المطاحن تمتلك الكميات اللازمة ويتم توزيعها بطريقة سليمة، فيما تلتزم الأفران بالمعايير المطلوبة من دون تسجيل أي شكاوى تُذكر.
وأشار إلى أن ارتفاع كلفة الإنتاج، ولا سيما سعر المازوت، فرض زيادة على سعر ربطة الخبز بقيمة 5000 ليرة فقط، لترتفع من 65 ألفًا إلى 70 ألف ليرة.
أما في ما يخص المحروقات، فأكد الوزير أن الأسعار مرتبطة بالسوق العالمية، لافتًا إلى مناقشة خطة تقنين تهدف إلى ضمان تأمين المحروقات للقطاعات الحيوية، لا سيما المستشفيات والأفران ومؤسسة كهرباء لبنان. وفي ما يتعلق بالغاز، أشار إلى وجود مخزون يكفي لنحو أسبوعين.
وطالب أعضاء اللجنة الوزير بخفض سعر البنزين وإلغاء رسم الـ300 ألف ليرة الذي أقرّته الحكومة مؤخرًا، كما شددوا على أن كلفة النزوح يجب أن تتقيّد بما ورد في الموازنة العامة. وبدوره، شدد الوزير على أهمية الحفاظ على إيرادات الدولة من الضرائب، نظرًا لحاجة البلاد للسيولة، مؤكدًا ضرورة تحصيلها بدون انقطاع لضمان الاستقرار المالي.
وأشاد رئيس وأعضاء اللجنة بجهود وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد، مثمّنين العمل الذي تقوم به في هذه المرحلة الدقيقة. وفي سياق متصل، عرض الوزير البساط برنامج "أمان"، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة منه قريبًا، على أن يستفيد منه نحو 200 ألف عائلة.
كما أثار رئيس اللجنة ملف المودعين، مؤكدًا أن أوضاعهم لا تقل أهمية عن أوضاع النازحين، نظرًا لحاجتهم إلى أموالهم في ظل الغلاء المعيشي. وطالب الوزير بنقل هذا المطلب إلى وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان، داعيًا إلى البدء بدفع مبالغ شهرية للمودعين وفق نسب محددة، كما كان مقترحًا في خطة الانتظام المالي، وذلك كدفعة على الحساب ومن دون انتظار إقرار الخطة في مجلس النواب.
تحديث حصيلة النزوح والمؤشرات الإغاثية في مراكز الإيواء في صيدا
دار الإفتاء الجعفري في صيدا وحسينيتها تفتحان أبوابهما للنازحين
أخبار لبنان
08:00
الكتائب: على الحكومة إعطاء توجيهات تطبيقية واضحة للجيش ولانعقاد المجلس الأعلى للدفاع لمواكبة التنفيذ والتقييم
أخبار لبنان
08:00
الوزير حيدر يصدر تعميما لتسهيل امور المواطنين في انجاز معاملاتهم
أخبار لبنان
07:51
كرامي أصدرت ملحقا بالتعميم رقم 17 ألزمت فيه المدارس الخاصة ببرنامج تعليمي من بعد متزامن كجزء من النظام التعليمي
أخبار لبنان
07:46
سلام يبحث مع البعريني وأبو الحسن الحرب وأزمة النزوح ومشروع العفو وضرورة حصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
08:00
الكتائب: على الحكومة إعطاء توجيهات تطبيقية واضحة للجيش ولانعقاد المجلس الأعلى للدفاع لمواكبة التنفيذ والتقييم
أخبار لبنان
14:08
نقابة الصيادلة دانت استمرار الاعتداءات على القطاع الصحي: لحماية العاملين وضمان استمرار وصول الدواء
آخر الأخبار
07:21
الإمارات تؤكد رفضها القاطع لأي مبررات صادرة عن الحكومة الإيرانية بشأن التصعيد العدواني على دول المنطقة
أخبار لبنان
08:00
الوزير حيدر يصدر تعميما لتسهيل امور المواطنين في انجاز معاملاتهم
أخبار لبنان
04:41
آخر المستجدات حول الحرب في لبنان وايران...
أخبار لبنان
03:12
اليكم المشهد من صور...
أمن وقضاء
02:47
غارات فجرا على اطراف بلدة يحمر - البقاع الغربي...
أمن وقضاء
02:24
كاميرا الـLBCI ترصد موقع الغارة التي استهدفت عرب الجل - صيدا
أمن وقضاء
02:17
استهداف شقة سكنية في خلدة فجرا... اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
02:00
هكذا يبدو الوضع في النبطية...
تقارير نشرة الاخبار
14:55
اهالي دبل وعين ابل ورميش للسفير البابوي...نريد الأمان
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ترامب يريد تحالفاً لفتح مضيق هرمز… فمن يستجيب؟
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لبنان يطرح التفاوض وإسرائيل وحزب الله يردان باستمرار الحرب
أخبار لبنان
00:30
انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل
خبر عاجل
02:53
تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
أخبار دولية
10:56
رسالة إيرانية إلى العالم الإسلامي…
أخبار لبنان
10:47
"ألفا" تعلن تفعيل باقة التعليم عن بعد تلقائيا ومجانا لكل المشتركين في "الداتا"
أخبار لبنان
15:21
تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله
أخبار دولية
07:06
أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل
أخبار لبنان
15:04
توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام
تقارير نشرة الاخبار
09:17
في شتورا: بلاغ لأحد الصرافين بضرورة الاخلاء... إليكم التفاصيل
