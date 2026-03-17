دار الإفتاء الجعفري في صيدا وحسينيتها تفتحان أبوابهما للنازحين

فتحت دار الإفتاء الجعفري في صيدا وحسينيتها أبوابهما لاستقبال النازحين القادمين من القرى الجنوبية، وذلك بإشراف جمعية "التوجيه والإرشاد الإسلامي" وبتوجيه من مفتي صيدا الجعفري الشيخ محمد عسيران وتعد هذه المبادرة من أوائل المبادرات التي أطلقتها مؤسسة دينية في لبنان لاستقبال العائلات النازحة وتأمين مكان آمن لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجنوب.وشدد المفتي عسيران على "أهمية الوقوف إلى جانب أهل الجنوب واحتضانهم في هذه المرحلة"، داعياً إلى "تعزيز روح التضامن والتكافل بين أبناء المجتمع"، مؤكداً أن "الواجب الديني والإنساني يفرض مساندة المتضررين وتقديم كل ما يمكن للتخفيف من معاناتهم".