سلام يبحث مع البعريني وأبو الحسن الحرب وأزمة النزوح ومشروع العفو وضرورة حصر السلاح بيد الدولة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب وليد البعريني الدي قال بعد اللقاء:"بحثت مع دولة الرئيس سلام موضوع الحرب التي تعرقل الكثير من الأمور التي كنا نسعى اليها إنمائيا. وبحثنا في موضوع النازحين الذي نوليه أهمية ولكننا وصلنا الى هنا رغم اعتراضنا الدائم سابقا بأن الكلمة يجب أن تكون للدولة، ولكن للأسف لدينا شركاء في الوطن يعتبرون بأن الأولوية هي لما يقررونه، فلا يعنيهم الوطن ولا الناس الذين يجهدون لتأمين لقمة عيشهم".





أضاف:" تطرقنا لموضوع مطار القليعات وضرورة ايلائه الأهمية، فيجب أن يكون أولوية لدى الحكومة وأن تتخذ قرارا بافنتاحه قريبا".



وتناولنا أيضا موضوع العفو الذي يعاد درسه بشكل وأخر، للوقوف على مشاعر بعض شركائنا في الوطن، فنحن حريصون على أي دم هدر ظلما، ونحن الى جانب المظلوم وليس الظالم، وبما أننا نمر بفترة عصيبة، فسيعقد اجتماع مع نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب وبعض الزملاء النواب، لاعادة النظر في نقاط مشروع العفو لعله يحوز على اجماع كل الكتل النيابية وليتم اقراره لاخراج الناس من السجون، فهناك مظلومون لم تتم محاكمتهم، وهناك من لديهم احكام فليتموا محكوميتهم".



وأكد البعريني "أن الزيارة لدولة الرئيس هي للمتابعة، فنحن وبرغم الظروف الصعبة سنستمر في هذا الوطن للوصول الى نتائج ايجابية ولتأمين عيش سليم بالحد الادنى لكل المواطنين."



ابو الحسن



واستقبل الرئيس سلام أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد وأزمة النزوح.



وأكد أبو الحسن بعد اللقاء "أهمية تحصين الموقف الرسمي للدولة اللبنانية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، لا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية".



وشدد على "ضرورة بذل أقصى الجهود الممكنة للوصول إلى هدنة إنسانية خلال فترة الأعياد، علّها تفتح الأبواب أمام التفاوض من قبل الدولة اللبنانية بوفد جامع، بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها وتطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، والالتزام بقرار الحكومة اللبنانية لجهة حصر السلاح في يد الدولة وحدها".



كما شدد أبو الحسن على "أهمية التمسك باتفاق الطائف وتطبيق بنوده، خصوصًا بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".