الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام يبحث مع البعريني وأبو الحسن الحرب وأزمة النزوح ومشروع العفو وضرورة حصر السلاح بيد الدولة
2026-03-17 | 07:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب وليد البعريني الدي قال بعد اللقاء:"بحثت مع دولة الرئيس سلام موضوع الحرب التي تعرقل الكثير من الأمور التي كنا نسعى اليها إنمائيا. وبحثنا في موضوع النازحين الذي نوليه أهمية ولكننا وصلنا الى هنا رغم اعتراضنا الدائم سابقا بأن الكلمة يجب أن تكون للدولة، ولكن للأسف لدينا شركاء في الوطن يعتبرون بأن الأولوية هي لما يقررونه، فلا يعنيهم الوطن ولا الناس الذين يجهدون لتأمين لقمة عيشهم".
أضاف:" تطرقنا لموضوع مطار القليعات وضرورة ايلائه الأهمية، فيجب أن يكون أولوية لدى الحكومة وأن تتخذ قرارا بافنتاحه قريبا".
وتناولنا أيضا موضوع العفو الذي يعاد درسه بشكل وأخر، للوقوف على مشاعر بعض شركائنا في الوطن، فنحن حريصون على أي دم هدر ظلما، ونحن الى جانب المظلوم وليس الظالم، وبما أننا نمر بفترة عصيبة، فسيعقد اجتماع مع نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب وبعض الزملاء النواب، لاعادة النظر في نقاط مشروع العفو لعله يحوز على اجماع كل الكتل النيابية وليتم اقراره لاخراج الناس من السجون، فهناك مظلومون لم تتم محاكمتهم، وهناك من لديهم احكام فليتموا محكوميتهم".
وأكد البعريني "أن الزيارة لدولة الرئيس هي للمتابعة، فنحن وبرغم الظروف الصعبة سنستمر في هذا الوطن للوصول الى نتائج ايجابية ولتأمين عيش سليم بالحد الادنى لكل المواطنين."
ابو الحسن
واستقبل الرئيس سلام أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد وأزمة النزوح.
وأكد أبو الحسن بعد اللقاء "أهمية تحصين الموقف الرسمي للدولة اللبنانية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، لا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية".
وشدد على "ضرورة بذل أقصى الجهود الممكنة للوصول إلى هدنة إنسانية خلال فترة الأعياد، علّها تفتح الأبواب أمام التفاوض من قبل الدولة اللبنانية بوفد جامع، بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها وتطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، والالتزام بقرار الحكومة اللبنانية لجهة حصر السلاح في يد الدولة وحدها".
كما شدد أبو الحسن على "أهمية التمسك باتفاق الطائف وتطبيق بنوده، خصوصًا بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".
أخبار لبنان
البعريني
الحسن
الحرب
وأزمة
النزوح
ومشروع
العفو
وضرورة
السلاح
الدولة
التالي
كرامي أصدرت ملحقا بالتعميم رقم 17 ألزمت فيه المدارس الخاصة ببرنامج تعليمي من بعد متزامن كجزء من النظام التعليمي
حمادة: نؤكد اهمية الابقاء على الدولة والجيش والوحدة الوطنية
السابق
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2026-02-27
تبادل شكر بين سعيد وأبو الحسن بعد توضيح وزارة المال حول المشاعات
2026-02-23
المالكي: نريد حصر السلاح بيد الدولة في العراق ولن نسمح بأي تجاوز على سفارات في العراق
2026-01-09
فون دير لاين تبدي ترحيبها بالإجراءات التي إتخذها رئيس الجمهورية لجهة حصر السلاح بيد الدولة
11:55
متري: تمّ اليوم نقل 132 سجينا سوريا ضمن الدفعة الأولى من اتفاقية نقل السجناء المحكومين إلى سوريا
10:54
قبلان : السكوت عن دماء الجيش نحر لصميم الضامن الوطني وقتل للأرضية السيادية للبنان
10:33
الأمم المتحدة: التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير يشبه غزة "غير مقبولة"
10:18
أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية: وجود كميات لفترة تتراوح بين شهر ونصف الشهر وشهرين
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-05
واشنطن وافقت على طلب إسرائيل توسيع بنك أهدافها في لبنان
00:30
انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل
09:56
وزارة الصحة: شهيد و9 جرحى في غارة إسرائيلية على طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت
04:37
قاليباف : لا يمكن إرساء أمن في المنطقة إلا عبر دولها
08:45
المستوى السياسي أعطى الموافقة للجيش الاسرائيلي بهدم منازل قرى الحافة الامامية... اليكم التفاصيل
08:38
الغارات مستمرة في القطاعين الغربي والأوسط وأخرى على صور...
08:30
تفاصيل استشهاد عسكري وجرح 4 آخرين في الاستهداف الاسرائيلي...
08:22
لقاء جمع السفير الفرنسي ورئيس الجمهورية... اليكم التفاصيل
08:14
قاليباف: الولايات المتحدة لن تفرض مشيئتها في النظام الجديد الذي سيسود الشرق الأوسط بعد الحرب
08:09
جولة ميدانية لوزيرة التربية في عدد من المدارس في بيروت بمشاركة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
07:20
حمادة: نؤكد اهمية الابقاء على الدولة والجيش والوحدة الوطنية
07:02
إسرائيل تعلن قتل علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج في طهران
04:41
آخر المستجدات حول الحرب في لبنان وايران...
1
00:30
انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل
02:53
تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني
15:21
تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله
07:06
أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل
03:06
ارتفاع جديد بأسعار المحروقات
15:04
توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام
03:45
استهداف آلية ودراجة لعسكريين في الجيش اللبناني بمسيّرتين على طريق قعقعية الجسر وإصابة خمسة جنود
13:55
طيران الشرق الأوسط تؤجّل رحلة بيروت–دبي المقرّرة الثلاثاء 17 آذار
خبر عاجل
13:55
طيران الشرق الأوسط تؤجّل رحلة بيروت–دبي المقرّرة الثلاثاء 17 آذار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More