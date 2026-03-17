سلام يبحث مع البعريني وأبو الحسن الحرب وأزمة النزوح ومشروع العفو وضرورة حصر السلاح بيد الدولة

أخبار لبنان
2026-03-17 | 07:46
مشاهدات عالية
سلام يبحث مع البعريني وأبو الحسن الحرب وأزمة النزوح ومشروع العفو وضرورة حصر السلاح بيد الدولة

 استقبل  رئيس مجلس الوزراء نواف سلام النائب وليد البعريني  الدي قال بعد اللقاء:"بحثت مع دولة الرئيس سلام موضوع الحرب التي تعرقل الكثير من الأمور التي كنا نسعى اليها إنمائيا. وبحثنا في موضوع النازحين الذي نوليه أهمية ولكننا وصلنا الى هنا رغم اعتراضنا الدائم  سابقا بأن الكلمة يجب أن تكون للدولة، ولكن للأسف لدينا شركاء في الوطن يعتبرون بأن الأولوية هي لما يقررونه، فلا يعنيهم الوطن ولا الناس الذين يجهدون لتأمين لقمة عيشهم".


أضاف:" تطرقنا لموضوع مطار القليعات وضرورة ايلائه الأهمية، فيجب أن يكون أولوية لدى الحكومة وأن تتخذ قرارا بافنتاحه قريبا".

وتناولنا  أيضا موضوع العفو الذي يعاد درسه بشكل وأخر، للوقوف على مشاعر بعض شركائنا في الوطن، فنحن حريصون على أي دم هدر ظلما، ونحن الى جانب المظلوم وليس الظالم،  وبما أننا نمر بفترة عصيبة، فسيعقد اجتماع مع نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب وبعض الزملاء النواب، لاعادة النظر في  نقاط مشروع العفو لعله يحوز على اجماع كل الكتل النيابية وليتم اقراره لاخراج الناس من السجون، فهناك مظلومون لم تتم محاكمتهم، وهناك من لديهم احكام فليتموا محكوميتهم".

وأكد البعريني "أن الزيارة لدولة الرئيس هي للمتابعة، فنحن وبرغم الظروف الصعبة سنستمر في هذا الوطن للوصول الى نتائج ايجابية ولتأمين عيش سليم بالحد الادنى لكل المواطنين."

ابو الحسن

واستقبل الرئيس سلام  أمين سر كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب هادي أبو الحسن حيث تم البحث في آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد وأزمة النزوح.

وأكد أبو الحسن بعد اللقاء "أهمية تحصين الموقف الرسمي للدولة اللبنانية والالتفاف حول الدولة ومؤسساتها، لا سيما الجيش اللبناني والقوى الأمنية". 

وشدد على "ضرورة بذل أقصى الجهود الممكنة للوصول إلى هدنة إنسانية خلال فترة الأعياد، علّها تفتح الأبواب أمام التفاوض من قبل الدولة اللبنانية بوفد جامع، بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها وتطبيق القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701، والالتزام بقرار الحكومة اللبنانية لجهة حصر السلاح في يد الدولة وحدها".

كما شدد أبو الحسن على "أهمية التمسك باتفاق الطائف وتطبيق بنوده، خصوصًا بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها".

LBCI
أخبار لبنان
11:55

متري: تمّ اليوم نقل 132 سجينا سوريا ضمن الدفعة الأولى من اتفاقية نقل السجناء المحكومين إلى سوريا

LBCI
أخبار لبنان
10:54

قبلان : السكوت عن دماء الجيش نحر لصميم الضامن الوطني وقتل للأرضية السيادية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:33

الأمم المتحدة: التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير يشبه غزة "غير مقبولة"

LBCI
أخبار لبنان
10:18

أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية: وجود كميات لفترة تتراوح بين شهر ونصف الشهر وشهرين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-05

واشنطن وافقت على طلب إسرائيل توسيع بنك أهدافها في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
خبر عاجل
09:56

وزارة الصحة: شهيد و9 جرحى في غارة إسرائيلية على طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
أخبار دولية
04:37

قاليباف : لا يمكن إرساء أمن في المنطقة إلا عبر دولها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:45

المستوى السياسي أعطى الموافقة للجيش الاسرائيلي بهدم منازل قرى الحافة الامامية... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:38

الغارات مستمرة في القطاعين الغربي والأوسط وأخرى على صور...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:30

تفاصيل استشهاد عسكري وجرح 4 آخرين في الاستهداف الاسرائيلي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:22

لقاء جمع السفير الفرنسي ورئيس الجمهورية... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
08:14

قاليباف: الولايات المتحدة لن تفرض مشيئتها في النظام الجديد الذي سيسود الشرق الأوسط بعد الحرب

LBCI
أخبار لبنان
08:09

جولة ميدانية لوزيرة التربية في عدد من المدارس في بيروت بمشاركة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

LBCI
أخبار لبنان
07:20

حمادة: نؤكد اهمية الابقاء على الدولة والجيش والوحدة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
07:02

إسرائيل تعلن قتل علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج في طهران

LBCI
أخبار لبنان
04:41

آخر المستجدات حول الحرب في لبنان وايران...

LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
خبر عاجل
02:53

تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
15:21

تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

LBCI
أخبار دولية
07:06

أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

LBCI
اقتصاد
03:06

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
15:04

توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
03:45

استهداف آلية ودراجة لعسكريين في الجيش اللبناني بمسيّرتين على طريق قعقعية الجسر وإصابة خمسة جنود

LBCI
خبر عاجل
13:55

طيران الشرق الأوسط تؤجّل رحلة بيروت–دبي المقرّرة الثلاثاء 17 آذار

