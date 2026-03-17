الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
18
o
البقاع
15
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
كرامي أصدرت ملحقا بالتعميم رقم 17 ألزمت فيه المدارس الخاصة ببرنامج تعليمي من بعد متزامن كجزء من النظام التعليمي
أخبار لبنان
2026-03-17 | 07:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
كرامي أصدرت ملحقا بالتعميم رقم 17 ألزمت فيه المدارس الخاصة ببرنامج تعليمي من بعد متزامن كجزء من النظام التعليمي
أصدرت وزيرة التربية ريما كرامي التعميم رقم 21/م/2026 ، وهو ملحق للتعميم رقم 17/م/2026، وجاء فيه:
بعدما صدر القرار رقم 17/م/2026 تاريخ (حول ضمان إستمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية) وبعدما تركت وزارة التربية والتعليم العالي الحرية للمؤسسات التربوية الخاصة على اختلافها في تقرير طرائق التعليم كل بحسب موقعه الجغرافي ومدى الامان المتوافر للتلاميذ وللهيئة التعليمية والادارية.
وحيث انه وبعد اسبوع من معاودة التعليم على مختلف انواعه في هذه المدارس تبين لنا عدم التزام العديد منها تأمين افضل التعليم خصوصا التعلم من بعد،
لذلك،
نعيد التأكيد على ضرورة تزويد التلاميذ الذين لا يتابعون حضورياً:
- برنامج تعليمي من بعد متزامن في كل المدارس الخاصة كجزء من النظام التعليمي المعتمد، حتى إشعار آخر.
- في حال تعذّر تطبيق التعليم من بعد المتزامن، يلتزم المشرفون والمدارس بتقديم دروس مشروحة ومُعدة وفاقا للمعايير المعتمدة للحضور الفعلي، بما يضمن مواصلة التحصيل الدراسي بجودة التعليم الحضوري نفسها.
- اعادة عدد من المدارس الموجودة بمحاذاة المناطق التي تتعرض للعدوان، تقييم وضع التعليم الحضوري فيها بما يضمن السلامة العامة للتلاميذ.
- يمكن للمدارس الخاصة إستخدام الوسائل الآتية المتاحة مجاناً ومنها :
* منصة Microsoft Teams
* منصة "مدرستي" (
madristi.mehe.gov.lb
)
* application الكتاب المدرسي الالكتروني Ebooksالمعدة من المركز التربوي للبحوث والانماء والذي يمكن تنزيل الكتب الرسمية من خلالها مجانا واستعمالها Offline، (
https://www.crdp.org/books-digital
)
وتمنت وزارة التربية على المدارس والثانويات والمعاهد الخاصة، الالتزام بما ورد اعلاه ، وفي حال عدمه سوف تعمد الى إتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين.
الوزير حيدر يصدر تعميما لتسهيل امور المواطنين في انجاز معاملاتهم
سلام يبحث مع البعريني وأبو الحسن الحرب وأزمة النزوح ومشروع العفو وضرورة حصر السلاح بيد الدولة
السابق
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-11
وزيرة التربية ريما كرامي: اعتمدنا مقاربة مختلفة للمدارس والمعاهد الرسمية والجامعة اللبنانية وسنعتمد التعليم عن بُعد على أن تبدأ الحصص التعليمية المنتظمة ابتداءً من بداية الأسبوع المقبل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
بالفيديو
d-none hideMe
0
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More