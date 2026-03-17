LBCI
LBCI

كرامي أصدرت ملحقا بالتعميم رقم 17 ألزمت فيه المدارس الخاصة ببرنامج تعليمي من بعد متزامن كجزء من النظام التعليمي

أخبار لبنان
كرامي أصدرت ملحقا بالتعميم رقم 17 ألزمت فيه المدارس الخاصة ببرنامج تعليمي من بعد متزامن كجزء من النظام التعليمي

أصدرت وزيرة التربية ريما كرامي التعميم رقم 21/م/2026 ، وهو ملحق للتعميم رقم 17/م/2026، وجاء فيه:

بعدما صدر القرار رقم 17/م/2026 تاريخ (حول ضمان إستمرارية التعليم في ظل الظروف الاستثنائية) وبعدما تركت وزارة التربية والتعليم العالي الحرية للمؤسسات التربوية الخاصة على اختلافها في تقرير طرائق التعليم كل بحسب موقعه الجغرافي ومدى الامان المتوافر للتلاميذ وللهيئة التعليمية والادارية.

وحيث انه وبعد اسبوع من معاودة التعليم على مختلف انواعه في هذه المدارس تبين لنا عدم التزام العديد منها تأمين افضل التعليم خصوصا التعلم من بعد،
 
لذلك،
نعيد التأكيد على ضرورة تزويد التلاميذ الذين لا يتابعون حضورياً:
 
- برنامج تعليمي من بعد متزامن في كل المدارس الخاصة كجزء من النظام التعليمي المعتمد، حتى إشعار آخر.
- في حال تعذّر تطبيق التعليم من بعد المتزامن، يلتزم المشرفون والمدارس بتقديم دروس مشروحة ومُعدة وفاقا للمعايير المعتمدة للحضور الفعلي، بما يضمن مواصلة التحصيل الدراسي بجودة التعليم الحضوري نفسها.
- اعادة عدد من المدارس الموجودة بمحاذاة المناطق التي تتعرض للعدوان، تقييم وضع التعليم الحضوري فيها بما يضمن السلامة العامة للتلاميذ.
- يمكن للمدارس الخاصة إستخدام الوسائل الآتية المتاحة مجاناً ومنها :
 
* منصة Microsoft Teams
* منصة "مدرستي" (madristi.mehe.gov.lb)    
* application الكتاب المدرسي الالكتروني   Ebooksالمعدة من المركز التربوي للبحوث والانماء والذي يمكن تنزيل الكتب الرسمية من خلالها مجانا واستعمالها Offline،   (https://www.crdp.org/books-digital

وتمنت وزارة التربية على المدارس والثانويات والمعاهد الخاصة، الالتزام بما ورد اعلاه ، وفي حال عدمه سوف تعمد الى إتخاذ التدابير المناسبة بحق المخالفين.



أخبار لبنان

أصدرت

ملحقا

بالتعميم

ألزمت

المدارس

الخاصة

ببرنامج

تعليمي

متزامن

النظام

التعليمي

الوزير حيدر يصدر تعميما لتسهيل امور المواطنين في انجاز معاملاتهم
سلام يبحث مع البعريني وأبو الحسن الحرب وأزمة النزوح ومشروع العفو وضرورة حصر السلاح بيد الدولة
