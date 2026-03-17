جولة ميدانية لوزيرة التربية في عدد من المدارس في بيروت بمشاركة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

في إطار متابعة احوال النازحين ومراكز الايواء، قامت وزيرة التربية ريما كرامي بجولة ميدانية في عدد من المدارس في بيروت بمشاركة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.



ومن هناك اشار كل من الوزراء الثلاث على دور المجتمع الدولي بدعم لبنان في ظل هذه الظروف.



كما اكدت كرامي انها ستزور كل المدارس التي يمكن الوصول لها في الجنوب وانها على تواصل دائم معها.