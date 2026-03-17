الكتائب: على الحكومة إعطاء توجيهات تطبيقية واضحة للجيش ولانعقاد المجلس الأعلى للدفاع لمواكبة التنفيذ والتقييم

2026-03-17 | 08:00
الكتائب: على الحكومة إعطاء توجيهات تطبيقية واضحة للجيش ولانعقاد المجلس الأعلى للدفاع لمواكبة التنفيذ والتقييم

عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وبحث في التطورات الأمنية والسياسية الخطيرة في لبنان، وأصدر بيانا، أكد فيه "دعمه لأي مسعى دبلوماسي لوقف الحرب، لكنه يشدد على أن أي جهود تبقى عاجزة ما لم تستعد الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها وقرارها السيادي". 

وطالب الحكومة ب"إصدار قرارات تنفيذية واضحة، وإعطاء التوجيهات الصريحة للجيش والقوى الأمنية للشروع فوراً في تنفيذ قراري حصر السلاح وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لميليشيا حزب الله"، مجددا الدعوة إلى "عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعات مفتوحة لمواكبة التنفيذ وتقييمه واتخاذ ما يلزم لضمان حتميته".

ونبه المكتب السياسي من "محاولات إعادة مناخ الترهيب إلى الحياة السياسية، ولا سيما ما صدر عن نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، من تهديدات بقلب الدولة والانقلاب عليها"، محذرا من "استعادة أحداث 7 أيار 2008، عبر طلب إطفاء كاميرات المراقبة في عدد  من مناطق بيروت ما يجعلها مكشوفة امام أي تحركات مشبوهة".

 وأكد "أنّ من حق اللبنانيين أن يسمعوا تفسيراً واضحاً من القوى الأمنية وأن يلمسوا تحركاً سريعاً لوقف هذه الممارسات الاستفزازية تبدأ بتكثيف الانتشار والحواجز في المناطق اللبنانية كافة". 

وأشار المكتب السياسي الى "ان الحزب ينحني إجلالاً أمام صمود أهالي القرى الجنوبية وتمسكهم بأرضهم رغم القصف العنيف وصعوبة الظروف"، معتبراً "أن هذا الصمود يشكل أحد أبرز مظاهر التمسك بالأرض والهوية. وفي الوقت نفسه، يشدد المكتب السياسي، الذي اطّلع على الاتصالات المحلية والدبلوماسية التي يجريها رئيس الحزب دعماً لهذه القرى، على أن مسؤولية الدولة تفرض تأمين الحماية الكاملة لها ومنع أي تسلل أو نشاط مسلح داخلها أو في محيطها، يعرّض الأهالي لمخاطر إضافية ويمنح الذرائع لمواصلة آلة الحرب تدمير القرى وتهجير سكانها".

وحذر المكتب السياسي من "التفلّت المتزايد في ملف النزوح"، ودعا الدولة إلى تشديد الرقابة على مراكز الإيواء وإحصاء الشاغلين والمستأجرين وتنظيم أماكن الإقامة لمنع استغلالها لأي نشاط مسلح أو غير قانوني. ويشدد الحزب على ضرورة تعليق مؤقت لقانون الشراء العام لمنح البلديات القدرة على الاستجابة أثناء الأزمة، وتمكين الشرطة البلدية من التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية لضمان التدخل الوقائي لأي محاولة للإخلال بالأمن".
 

أخبار لبنان

الحكومة

إعطاء

توجيهات

تطبيقية

واضحة

للجيش

ولانعقاد

المجلس

الأعلى

للدفاع

لمواكبة

التنفيذ

والتقييم

جولة ميدانية لوزيرة التربية في عدد من المدارس في بيروت بمشاركة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية
الوزير حيدر يصدر تعميما لتسهيل امور المواطنين في انجاز معاملاتهم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-02-08

الحجار طلب من الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي إعطاء التوجيهات العاجلة لفرقهما للتوجّه فورًا إلى التبانة

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-01

المجلس الأعلى للدفاع يؤكد سيادة لبنان ويضع مصلحة اللبنانيين فوق أي حساب في ضوء التطورات الإقليمية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

انتهاء اجتماع المجلس الاعلى للدفاع

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-01

بدء اجتماع المجلس الاعلى للدفاع في بعبدا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:55

متري: تمّ اليوم نقل 132 سجينا سوريا ضمن الدفعة الأولى من اتفاقية نقل السجناء المحكومين إلى سوريا

LBCI
أخبار لبنان
10:54

قبلان : السكوت عن دماء الجيش نحر لصميم الضامن الوطني وقتل للأرضية السيادية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:33

الأمم المتحدة: التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير يشبه غزة "غير مقبولة"

LBCI
أخبار لبنان
10:18

أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية: وجود كميات لفترة تتراوح بين شهر ونصف الشهر وشهرين

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-03-05

واشنطن وافقت على طلب إسرائيل توسيع بنك أهدافها في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
خبر عاجل
09:56

وزارة الصحة: شهيد و9 جرحى في غارة إسرائيلية على طريق المطار في الضاحية الجنوبية لبيروت

LBCI
أخبار دولية
04:37

قاليباف : لا يمكن إرساء أمن في المنطقة إلا عبر دولها

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:45

المستوى السياسي أعطى الموافقة للجيش الاسرائيلي بهدم منازل قرى الحافة الامامية... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:38

الغارات مستمرة في القطاعين الغربي والأوسط وأخرى على صور...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:30

تفاصيل استشهاد عسكري وجرح 4 آخرين في الاستهداف الاسرائيلي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:22

لقاء جمع السفير الفرنسي ورئيس الجمهورية... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
08:14

قاليباف: الولايات المتحدة لن تفرض مشيئتها في النظام الجديد الذي سيسود الشرق الأوسط بعد الحرب

LBCI
أخبار لبنان
08:09

جولة ميدانية لوزيرة التربية في عدد من المدارس في بيروت بمشاركة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

LBCI
أخبار لبنان
07:20

حمادة: نؤكد اهمية الابقاء على الدولة والجيش والوحدة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
07:02

إسرائيل تعلن قتل علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج في طهران

LBCI
أخبار لبنان
04:41

آخر المستجدات حول الحرب في لبنان وايران...

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
خبر عاجل
02:53

تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
15:21

تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

LBCI
أخبار دولية
07:06

أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

LBCI
اقتصاد
03:06

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
15:04

توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
03:45

استهداف آلية ودراجة لعسكريين في الجيش اللبناني بمسيّرتين على طريق قعقعية الجسر وإصابة خمسة جنود

LBCI
خبر عاجل
13:55

طيران الشرق الأوسط تؤجّل رحلة بيروت–دبي المقرّرة الثلاثاء 17 آذار

