اجتماع رؤساء: استنكار لاعتداءات إسرائيل وتأييد لمبادرة الرئيس عون

2026-03-17 | 08:55
اجتماع رؤساء: استنكار لاعتداءات إسرائيل وتأييد لمبادرة الرئيس عون

استعرض الرؤساء أمين الجميل، ميشال سليمان، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، وتمام سلام، في اجتماع انعقد في مقر الرئيس امين الجميل في بكفيا، الأوضاع والتطورات الراهنة، في لبنان والمنطقة.

 

واستنكر المجتمعون، في بيان، تصاعد عدوان إسرائيل على لبنان، وتماديها في إجرامها في مختلف المناطق اللبنانية، وعلى وجه الخصوص في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، وبما في ذلك العاصمة بيروت.

 

وقالوا: “إنَّ الإقدام على توريط لبنان وزجه بهذه الحرب المدمرة، هو بمثابة اقحام للبنان واللبنانيين في أتون حرب مدمرة لا قبل للبنان واللبنانيين بها ولا في تحمل أعبائها وتداعياتها، وفي تصرف لا يمكن القبول أو الاستمرار به، كونِه يُعرِّض الوجود الوطني للبنان وللإجماع اللبناني للخطر، وهو ما يوجب المسارعة إلى التصدّي له من خلال موقف وطنيٍّ لبنانيٍّ جامعٍ، بعيدًا من الخطاب التحريضي والاتهامي والتخويني، والعمل معاً بما يحقق الإنقاذ المنشود للبنان الوطن وللبنانيين”.

 

واعتبر الرؤساء أنّ الاولوية المركزيّة يجب أن تكون لإنقاذ لبنان وحماية تماسكه الوطني وعيشه المشترك، واستعادة دولته الحرة، السيدة والمستقلة والقادرة على بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، لتكون الحامية والجامعة لجميع مؤسساتها ومرافقها الوطنية، ولاسيما للجيش اللبناني لإقداره على تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وذلك كلّه استنادًا إلى الالتزام الكامل بأحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

 

وأكّد الرؤساء دعمهم للمواقف التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية، وعلى وجه الخصوص، للقرارات والإجراءات التي اتخذتها لجهة حصرية قرار الحرب والسلم، وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية دون سواها، والعمل على تطبيق هذه القرارات والإجراءات.

 

كما أكّد الرؤساء تأييدهم ودعمهم لمبادرة رئيس الجمهورية جوزاف عون، ودعوته للتفاوض للتوصل الى اتفاق لوقف هذه الحرب المدمرة، وإلى تحقيق الانسحاب الكامل لإسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية التي باتت تحتلها.

 

وعبّر الرؤساء عن تأييدهم لجهود الحكومة، وحثِّها على تكثيف وتعزيز إجراءاتها في مساعدة اللبنانيين النازحين في كل أنحاء لبنان، وأيضاً لمساعدة ودعم الصامدين في قراهم ومنازلهم، وهم جميعاً الذين يعانون الأمرين من تبعات هذه الحرب الظالمة التي تشنها إسرائيل على لبنان. كما عبر الرؤساء عن تقديرهم لزيارة القاصد الرسولي ممثلاً قداسة البابا لاون الرابع عشر لدعم صمود المواطنين اللبنانيين الصامدين في قراهم ومنازلهم في منطقة جنوب لبنان. 

 

وشدّد الرؤساء على ضرورة العمل لعقد مؤتمر عربيّ دوليّ لمساعدة لبنان للخروج من محنته.

LBCI
أخبار لبنان
11:55

متري: تمّ اليوم نقل 132 سجينا سوريا ضمن الدفعة الأولى من اتفاقية نقل السجناء المحكومين إلى سوريا

LBCI
أخبار لبنان
10:54

قبلان : السكوت عن دماء الجيش نحر لصميم الضامن الوطني وقتل للأرضية السيادية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
10:33

الأمم المتحدة: التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير يشبه غزة "غير مقبولة"

LBCI
أخبار لبنان
10:18

أمين سر نقابة القصابين وتجار المواشي الحية: وجود كميات لفترة تتراوح بين شهر ونصف الشهر وشهرين

LBCI
آخر الأخبار
10:39

ماكرون: بمجرد توقف الإضرابات سنكون مستعدين لتولي مسؤولية نظام مرافقة السفن في هرمز

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-05

الجزيرة: قصف مدفعي إسرائيلي على بلدات يارون ومارون الراس وعيترون جنوبي لبنان

LBCI
خبر عاجل
07:46

رويترز: سماع دوي في الدوحة

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-16

جريحان برصاص طائش في سهل الكرك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:45

المستوى السياسي أعطى الموافقة للجيش الاسرائيلي بهدم منازل قرى الحافة الامامية... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:38

الغارات مستمرة في القطاعين الغربي والأوسط وأخرى على صور...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:30

تفاصيل استشهاد عسكري وجرح 4 آخرين في الاستهداف الاسرائيلي...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:22

لقاء جمع السفير الفرنسي ورئيس الجمهورية... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
08:14

قاليباف: الولايات المتحدة لن تفرض مشيئتها في النظام الجديد الذي سيسود الشرق الأوسط بعد الحرب

LBCI
أخبار لبنان
08:09

جولة ميدانية لوزيرة التربية في عدد من المدارس في بيروت بمشاركة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

LBCI
أخبار لبنان
07:20

حمادة: نؤكد اهمية الابقاء على الدولة والجيش والوحدة الوطنية

LBCI
أخبار دولية
07:02

إسرائيل تعلن قتل علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج في طهران

LBCI
أخبار لبنان
04:41

آخر المستجدات حول الحرب في لبنان وايران...

LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
خبر عاجل
02:53

تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
15:21

تقرير إسرائيلي: خطة لهدم صفّ المنازل الأول في القرى الحدودية اللبنانية للضغط على الدولة وكبح نفوذ حزب الله

LBCI
أخبار دولية
07:06

أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

LBCI
اقتصاد
03:06

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
15:04

توضيح حقيقة التعميم المتداول لوزير الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
03:45

استهداف آلية ودراجة لعسكريين في الجيش اللبناني بمسيّرتين على طريق قعقعية الجسر وإصابة خمسة جنود

LBCI
خبر عاجل
13:55

طيران الشرق الأوسط تؤجّل رحلة بيروت–دبي المقرّرة الثلاثاء 17 آذار

