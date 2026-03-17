لقاء جمع الرئيس عون بالسفير البابويّ: متابعة البابا للوضع في لبنان

عرض الرئيس جوزاف عون التطورات مع السفير البابويّ المونسنيور باولو بورجيا، الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى عدد من البلدات والقرى الجنوبية، لا سيما تلك التي صمد أهلها فيها رغم تدهور الوضع الأمنيّ.

وأكد السفير البابوي متابعة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر للوضع في لبنان، وصلواته الدائمة، لإنهاء معاناة اللبنانيين ووقف القتال.

وشدّد على متابعة الكرسيّ الرسوليّ لأوضاع النازحين وتقديم المساعدة لهم.

ولفت الرئيس عون إلى أن المبادرة التفاوضية هدفت إلى وقف التصعيد والأعمال العدائية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح في يد القوات المسلحة اللبنانية.