حاكم مصرف لبنان ونوابه غادروا الى فرنسا: تحضيرات لاجتماعات صندوق النقد في نيسان

توجه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يرافقه نوابه إلى فرنسا، للمشاركة في سلسلة من جلسات العمل رفيعة المستوى التي ينظمها مصرف لبنان.

وتجمع هذه الاجتماعات كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي المكلفين بملف لبنان، إضافة إلى وزيري المالية والاقتصاد في لبنان.

وأوضح بيان لوحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، أنّ “هدف عقد هذا الاجتماع هو دفع النقاشات نحو أجندة الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان”.

وستتناول هذه الجلسات مجموعة من القضايا الأساسية، بما في ذلك المبادرات التشريعية، والإصلاحات الهيكلية، والأطر التنظيمية اللازمة لدعم الاستقرار الماليّ وتعزيز التعافي الاقتصاديّ.

ولفت البيان الى أنّ الاجتماع "سيسلَط الضوء أيضا على التدابير الاحترازية التي ينبغي أن يعتمدها كل من مصرف لبنان والحكومة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصاديّ والجيوسياسيّ”.

ورأى مصرف لبنان في هذه المبادرة جزءا من جهوده المستمرة لتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الدوليين والسلطات اللبنانية، دعمًا لمسار متماسك وموثوق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصاديّ، وهو أمر تشتد الحاجة إليه، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة.