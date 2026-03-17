حاكم مصرف لبنان ونوابه غادروا الى فرنسا: تحضيرات لاجتماعات صندوق النقد في نيسان

2026-03-17 | 09:12
حاكم مصرف لبنان ونوابه غادروا الى فرنسا: تحضيرات لاجتماعات صندوق النقد في نيسان

توجه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد يرافقه نوابه إلى فرنسا، للمشاركة في سلسلة من جلسات العمل رفيعة المستوى التي ينظمها مصرف لبنان. 

 

وتجمع هذه الاجتماعات كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي المكلفين بملف لبنان، إضافة إلى وزيري المالية والاقتصاد في لبنان.

 

وأوضح بيان لوحدة الاعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، أنّ “هدف عقد هذا الاجتماع هو دفع النقاشات نحو أجندة الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان”.

 

وستتناول هذه الجلسات مجموعة من القضايا الأساسية، بما في ذلك المبادرات التشريعية، والإصلاحات الهيكلية، والأطر التنظيمية اللازمة لدعم الاستقرار الماليّ وتعزيز التعافي الاقتصاديّ.

 

ولفت البيان الى أنّ الاجتماع "سيسلَط الضوء أيضا على التدابير الاحترازية التي ينبغي أن يعتمدها كل من مصرف لبنان والحكومة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصاديّ والجيوسياسيّ”.

 

ورأى مصرف لبنان في هذه المبادرة جزءا من جهوده المستمرة لتعزيز الحوار البناء مع الشركاء الدوليين والسلطات اللبنانية، دعمًا لمسار متماسك وموثوق نحو تحقيق الاستقرار الاقتصاديّ، وهو أمر تشتد الحاجة إليه، لا سيما في هذه الأوقات الصعبة.

LBCI التالي
حزب الله ينفي وجود خلايا أو شبكات تابعة له في الكويت
لقاء جمع الرئيس عون بالسفير البابويّ: متابعة البابا للوضع في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-18

الرئيس عون اطّلع من حاكم مصرف لبنان على تفاصيل المداولات القضائية مع فرنسا بشأن شبهات اختلاس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-13

تفاهمات بين مصرف لبنان وصندوق النقد نحو الحل المالي وردّ الودائع

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-13

مصرف لبنان: اجتماعات في فرنسا ضمن تحقيقات مالية وجهود لاستعادة الأصول وتعزيز المساءلة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-08

حاكم مصرف لبنان: يعمل مصرف لبنان مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان

اخترنا لكم
LBCI
أخبار لبنان
17:53

حزب الله في سلسلة بيانات جديدة: إستهداف قواعد ومستوطنات وتجمعات للعدو الإسرائيلي

LBCI
أمن وقضاء
16:49

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم منصّات إطلاق قذائف صاروخية وعناصر من حزب الله

LBCI
خبر عاجل
16:39

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
16:11

إليكم التقرير اليومي لوحدة إدارة مخاطر الكوارث...

LBCI
آخر الأخبار
10:39

ماكرون: بمجرد توقف الإضرابات سنكون مستعدين لتولي مسؤولية نظام مرافقة السفن في هرمز

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-12

بتوجيهات من وزير الاتصالات... تاتش وألفا تطلقان باقة 20GB مجانية لضمان استمرارية التعليم من بُعد

LBCI
آخر الأخبار
18:21

حزب الله: استهدفنا دبابة ميركافا وجرافة D9 في مشروع الطيبة بالأسلحة المباشرة وحققنا إصابات مؤكدة

LBCI
آخر الأخبار
18:19

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني يستهدف القدس ووسط إسرائيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

اليونيسف للـLBCI: الأطفال يدفعون ثمن هذه الحروب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

دفعة أولى من المحكومين السوريين سلمهم لبنان إلى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

أزمة النزوح تتفاقم… والحكومة تستنجد بأصدقاء لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:52

في التهجير لا عيد فطر... فقط ذكريات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:47

اغتيالات كبيرة تهزّ إيران… لاريجاني وآخرون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

اد غبريال للـLBCI: خطوتان أساسيتان على الجيش اللبنانيّ والحكومة أن يقوما بهما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في لبنان... طرح التفاوض أمام اكثر من عقدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

ضربات طالت مناطق عديدة اليوم... هذه التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

متري للـLBCI: التنسيق الامني بين لبنان وسوريا مستمر بشكل شبه يومي

LBCI
أخبار لبنان
00:30

انذار اسرائيلي الى سكان قرية عرب الجل

LBCI
خبر عاجل
02:53

تحذير اسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان المتواجدين جنوب نهر الزهراني

LBCI
اقتصاد
03:06

ارتفاع جديد بأسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
13:14

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي

LBCI
خبر عاجل
12:37

قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر

LBCI
أخبار دولية
07:06

أدرعي: قتلنا علي لاريجاني بالفعل

LBCI
خبر عاجل
16:39

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أخبار لبنان
13:33

جنبلاط تلقى اتصالا من بري ورسالة من الرئيس الفلسطيني

