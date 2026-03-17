الأمم المتحدة: التهديدات الإسرائيلية للبنان بمصير يشبه غزة "غير مقبولة"
2026-03-17 | 10:33
اعتبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصريحات وزير إسرائيلي من اليمين المتطرف "غير مقبولة"، بعدما هدد في مطلع آذار بأن تلقى ضاحية بيروت الجنوبية المصير نفسه لقطاع غزة.
وقال المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف إن "تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تهدد بفرض مستوى الدمار نفسه على لبنان كما هو الحال في غزة غير مقبولة على الإطلاق".
وفي الخامس من آذار، هدد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش ضاحية بيروت الجنوبية بالدمار نفسه الذي ألحقته إسرائيل بغزة منذ بداية الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية.
وقال سموطريتش عبر تلغرام: "قريبا جدا، ستكون الضاحية مشابهة لخان يونس"، في إشارة الى المدينة الكبيرة الواقعة جنوب قطاع غزة والتي دمرتها إسرائيل خلال الحرب مع حركة حماس.
وأكد المتحدث باسم المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان أن "في حالات كثيرة، دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية مباني سكنية بأكملها في مناطق حضرية مكتظة، ما أسفر في كثير من الأحيان عن مقتل العديد من أفراد أسر واحدة، بمن فيهم نساء وأطفال".
وقال ثمين الخيطان: "تثير مثل هذه الهجمات مخاوف جدية بموجب القانون الإنساني الدولي. كما تأثر الأشخاص الذين نزحوا بسبب القتال ويعيشون في خيام على طول واجهة بيروت البحرية".
