قبلان : السكوت عن دماء الجيش نحر لصميم الضامن الوطني وقتل للأرضية السيادية للبنان

أخبار لبنان
2026-03-17 | 10:54
قبلان : السكوت عن دماء الجيش نحر لصميم الضامن الوطني وقتل للأرضية السيادية للبنان
قبلان : السكوت عن دماء الجيش نحر لصميم الضامن الوطني وقتل للأرضية السيادية للبنان

 أصدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، البيان التالي:
" السكوت عن دماء الجيش اللبناني نحر لصميم الضامن الوطني وقتل للأرضية السيادية للبنان، وبهذا السياق فإنّ الإعتداء الصهيوني على عناصر الجيش اللبناني وشهادة بعضهم إنما هو اعتداء على جوهر سيادة هذا البلد.
المطلوب دولة سيادة وسلطة مواجهة لا سلطة خنوع واستسلام، على أنّ وحشية تل أبيب لا تعترف بدولة لبنانية ولا بمؤسسة عسكرية ولا بوطن أو مواثيق أُممية، والمطلوب الثأر الوطني، ومجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع مدعوّان للثأر السيادي وتأكيد الندية الوطنية، والصمت ضياع للدم والسيادة والوطن، وما جرى مع الجيش اللبناني اليوم يثبت أنّ الجيش والمقاومة والشعب درع هذا الوطن، ولا قيام لهذا الوطن إلا بدرعه الضّامن لاستقلال لبنان".

السكوت

الجيش

لصميم

الضامن

الوطني

للأرضية

السيادية

للبنان

