حزب الله في سلسلة بيانات جديدة: إستهداف قواعد ومستوطنات وتجمعات للعدو الإسرائيلي

أعلن "حزب الله" في سلسلة بيانات جديدة، أنه "استهدف قاعدة عميعاد شمال بحيرة طبريا، وقاعدة شمشون غرب بحيرة طبريا بصليات صاروخيّة.



كما واستهدف:



- منظومة الدفاعات الجويّة في معالوت ترشيحا بصلية صاروخيّة



- مستوطنة نهاريا شمال فلسطين المحتلّة، بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة



- مستوطنات شوميرا، شتولا وزرعيت شمال فلسطين المحتلّة بقذائف المدفعيّة



- تجمّعا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط معتقل الخيام بصلية صاروخيّة



- تجمّعا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خربة المنارة قبالة بلدة حولا الحدوديّة للمرّة الثانية بصلية صاروخيّة



- وتجمّعا لجنود جيش العدوّ في موقع مسكاف عام بصلية صاروخيّة



- قاعدة حيفا البحريّة في مدينة حيفا المحتلّة بصلية من الصواريخ النوعية.