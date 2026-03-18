الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الراعي يلتقي وفد بلدة علما الشعب

أخبار لبنان
2026-03-18 | 03:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الراعي يلتقي وفد بلدة علما الشعب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الراعي يلتقي وفد بلدة علما الشعب

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، في حضور المطرانين الياس نصار وبولس الصياح، وفدا من بلدة علما الشعب الحدودية، ضم رئيس البلدية شادي صياح، نائب الرئيس نادر عيد، مختاري البلدة الياس زعرب وسليم غفري، كهنة الرعايا المونسينيور مارون غفري، الأب جورج وهبه، والقسيس ربيع طالب، لاطلاعه على الملابسات التي رافقت مغادرة أبناء البلدة قسرا، وتمسكهم بالعودة إلى بلدتهم.

وقال صياح بعد اللقاء: "زرنا صاحب الغبطة لوضعه في أجواء ابناء البلدة وللمطالبة بحقنا بالعودة إلى أرضنا لأننا لن نمل ولن نكل في زيارة مرجعياتنا الروحية من أجل العودة وهذا حق كل مواطن لبناني العيش في بلدته خاصة إذا كان مسالما، لذلك كل شيء مطلوب منا سنقوم به، ومن هذا المنبر ندعو الجميع للضغط على كل الأشخاص الذين أخرجوا  من علما الشعب لأنه كما خرجنا من البلدة يجب أن نعود إليها ولا نريد قرية بديلة، نشكر جميع المتضامنين معنا، ولا نريد من احد أن يعطينا الماكولات بل نريد زراعة ارضنا والاكل من خيراتها، ومنازلنا شيدناها باموالنا وهي مليئة بالاناجيل وتماثيل القديسين وبذات الجيش اللبناني، وكل ما نريده العودة إلى علما".

وردا على سؤال، أكد أن "البطريرك الراعي قلبه معنا وهو سيقوم بما يلزم ولا شك لدينا في هذا الموضوع ،ووضعناه بكل التفاصيل، ونحن كالطفل عندما يحدث له شيء يأتي إلى والده، وغبطته هو أبينا ولن يقبل بألا يعود أهالي علما الشعب وغيرها إلى بلدته، وهو وعدنا خيرا ونحن سنظل نتابع ايضا وبإذن الله سنطل مباشرة من علما".

ورأى أن "البلدة محروسة من القديسين، بالمبداء ايماننا يقول إنه لن يحصل اي ضرر فيها، ولكن عمليا لا أحد يعلم، البلدة هي برعاية سيدنا يسوع المسيح والقديسين ومريم العذراء".

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

حزب الله: قصفنا بالصواريخ الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدودية

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-08

الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة علما الشعب جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2026-03-17

الرئيس عون اكد لوفد من علما الشعب تضامنه ودعم عودتهم الآمنة إلى بلدتهم

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-12

مصدر عسكري رسمي لبناني للجزيرة: التوغل الإسرائيلي شمل بلدتي الضهيرة ومروحين ومحيط علما الشعب واللبونة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:28

منظمة الهجرة الدولية: نحو 120 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ بدء الحرب في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
10:22

استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار...

LBCI
أخبار لبنان
10:17

"اليونيفيل" أكدت مواصلة انتشارها جنوبا: للالتزام مجددا بالقرار 1701 وبوقفٍ كاملٍ للأعمال العدائية

LBCI
خبر عاجل
10:16

أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-02-07

وزير الخارجية الإيراني: القضية الفلسطينية ليست قضية كباقي القضايا بل هي بوصلة لمدى فاعلية القانون الدولي والحصانة التي أعطيت لإسرائيل أضرت بالنظام القضائي الدولي

LBCI
اقتصاد
2026-02-20

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
آخر الأخبار
08:44

وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني: سنضرب البنى التحتية للعدو بعد استهدافه حقل عسلوية للغاز

LBCI
أخبار لبنان
08:56

شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:56

شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي

LBCI
أخبار لبنان
08:55

غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:47

وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة

LBCI
أخبار لبنان
08:36

شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:30

استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:29

إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
08:28

محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش

LBCI
أخبار لبنان
07:56

الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب

LBCI
أخبار دولية
07:51

الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
05:51

الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها

LBCI
أمن وقضاء
07:27

الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
أخبار لبنان
13:14

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي

LBCI
خبر عاجل
16:39

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
01:31

رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة

LBCI
خبر عاجل
12:37

قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر

LBCI
أمن وقضاء
01:36

ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة

LBCI
خبر عاجل
03:14

الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More