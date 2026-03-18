الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الراعي يلتقي وفد بلدة علما الشعب
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الراعي يلتقي وفد بلدة علما الشعب
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، في حضور المطرانين الياس نصار وبولس الصياح، وفدا من بلدة علما الشعب الحدودية، ضم رئيس البلدية شادي صياح، نائب الرئيس نادر عيد، مختاري البلدة الياس زعرب وسليم غفري، كهنة الرعايا المونسينيور مارون غفري، الأب جورج وهبه، والقسيس ربيع طالب، لاطلاعه على الملابسات التي رافقت مغادرة أبناء البلدة قسرا، وتمسكهم بالعودة إلى بلدتهم.
وقال صياح بعد اللقاء: "زرنا صاحب الغبطة لوضعه في أجواء ابناء البلدة وللمطالبة بحقنا بالعودة إلى أرضنا لأننا لن نمل ولن نكل في زيارة مرجعياتنا الروحية من أجل العودة وهذا حق كل مواطن لبناني العيش في بلدته خاصة إذا كان مسالما، لذلك كل شيء مطلوب منا سنقوم به، ومن هذا المنبر ندعو الجميع للضغط على كل الأشخاص الذين أخرجوا من علما الشعب لأنه كما خرجنا من البلدة يجب أن نعود إليها ولا نريد قرية بديلة، نشكر جميع المتضامنين معنا، ولا نريد من احد أن يعطينا الماكولات بل نريد زراعة ارضنا والاكل من خيراتها، ومنازلنا شيدناها باموالنا وهي مليئة بالاناجيل وتماثيل القديسين وبذات الجيش اللبناني، وكل ما نريده العودة إلى علما".
وردا على سؤال، أكد أن "البطريرك الراعي قلبه معنا وهو سيقوم بما يلزم ولا شك لدينا في هذا الموضوع ،ووضعناه بكل التفاصيل، ونحن كالطفل عندما يحدث له شيء يأتي إلى والده، وغبطته هو أبينا ولن يقبل بألا يعود أهالي علما الشعب وغيرها إلى بلدته، وهو وعدنا خيرا ونحن سنظل نتابع ايضا وبإذن الله سنطل مباشرة من علما".
ورأى أن "البلدة محروسة من القديسين، بالمبداء ايماننا يقول إنه لن يحصل اي ضرر فيها، ولكن عمليا لا أحد يعلم، البلدة هي برعاية سيدنا يسوع المسيح والقديسين ومريم العذراء".
أخبار لبنان
يلتقي
الشعب
التالي
تفاصيل إستهداف الشقة السكنية في زقاق البلاط
باراك: لم نحث سوريا على المساعدة في نزع سلاح "حزب الله"
السابق
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-12
حزب الله: قصفنا بالصواريخ الموقع المستحدث في نمر الجمل مقابل بلدة علما الشعب الحدودية
0
آخر الأخبار
2026-03-08
الجزيرة: غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة علما الشعب جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
2026-03-17
الرئيس عون اكد لوفد من علما الشعب تضامنه ودعم عودتهم الآمنة إلى بلدتهم
0
آخر الأخبار
2026-03-12
مصدر عسكري رسمي لبناني للجزيرة: التوغل الإسرائيلي شمل بلدتي الضهيرة ومروحين ومحيط علما الشعب واللبونة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:28
منظمة الهجرة الدولية: نحو 120 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ بدء الحرب في لبنان
0
أمن وقضاء
10:22
استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار...
0
أخبار لبنان
10:17
"اليونيفيل" أكدت مواصلة انتشارها جنوبا: للالتزام مجددا بالقرار 1701 وبوقفٍ كاملٍ للأعمال العدائية
0
خبر عاجل
10:16
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-07
وزير الخارجية الإيراني: القضية الفلسطينية ليست قضية كباقي القضايا بل هي بوصلة لمدى فاعلية القانون الدولي والحصانة التي أعطيت لإسرائيل أضرت بالنظام القضائي الدولي
0
اقتصاد
2026-02-20
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
آخر الأخبار
08:44
وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني: سنضرب البنى التحتية للعدو بعد استهدافه حقل عسلوية للغاز
0
أخبار لبنان
08:56
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:56
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
0
أخبار لبنان
08:55
غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:47
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة
0
أخبار لبنان
08:36
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
0
تقارير نشرة الاخبار
08:30
استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
08:28
محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش
0
أخبار لبنان
07:56
الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب
0
أخبار دولية
07:51
الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
2
أمن وقضاء
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
3
أخبار لبنان
13:14
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
4
خبر عاجل
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
5
أمن وقضاء
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
6
خبر عاجل
12:37
قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر
7
أمن وقضاء
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
8
خبر عاجل
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More