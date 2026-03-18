الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة لقاءات لسلام... الرئيس سليمان: نؤكد دعمنا للجيش اللبناني
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلسلة لقاءات لسلام... الرئيس سليمان: نؤكد دعمنا للجيش اللبناني
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الرئيس ميشال سليمان الذي قال بعد اللقاء: "بدايةً، أودّ أن أعبّر عن تقديري لأداء رئيس الحكومة نواف سلام على القرارات التي يتخذها، كما أؤكد دعمي للاتفاق القائم مع رئيس الجمهورية. فكلٌّ من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يُعدّان الركيزتين الأساسيتين في السلطة التنفيذية، ومن الطبيعي أن يكون بينهما تفاهم وتنسيق دائم، لا يمكن ان يكونا منفصلين. كما أن التعاون مع السلطة التشريعية من شأنه أن يساهم في إنقاذ البلاد، ومنع "العنتريات" التي تتحدث عن الانقلاب على الحكومة، وكذلك مواجهة التهديدات التي تطال الشعب اللبناني".
وأضاف: "في هذا السياق، نؤكد دعمنا للجيش اللبناني، الذي سقط له بالأمس ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى والمطلوب منه مهمات كبيرة، رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها. وقد لا يكون قادرا اليوم على إنجاز كل المهام المطلوبة، إلا أن المرحلة المقبلة ستفرض عليه مسؤوليات أكبر. أقول ذلك انطلاقًا من القلق من تصاعد التوترات الإقليمية، ولا سيما بين الولايات المتحدة من جهة، وإيران من جهة أخرى يمكن أن تتوقف، بينما ستستمر الحرب في لبنان والذي سيصبح مجددا ساحة للحروب بالوكالة وهذا الامر يتطلب من الجميع ان يكون لديهم مزيدا من الوحدة الوطنية والاتحاد من أجل إنقاذ الوطن".
وشدد سليمان على الجميع، "وجوب التوقف عن خطابات التهديد والتخوين والتحريض، وهي الممارسات التي أشار إليها أيضًا رئيس الجمهورية عقب الاجتماع الأمني اليوم".
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من بلدة علما الشعب تحدث باسمهم رئيس البلدية شادي نايف صياح الذي قال: "وضعنا الرئيس سلام في اوضاع البلدة والطريقة التي اخرجنا بها، ونطالب بحقنا في العودة إلى أراضينا من هنا من موقع رئاسة الحكومة. وشددنا على أن مطلبنا واضح، نريد العودة إلى أرضنا وبيوتنا والأهالي يريدون العيش بسلام كباقي اللبنانيين، وندعو إلى تسهيل عودتنا في أقرب وقت ممكن".
أضاف: "وجودنا في المنطقة هو حق طبيعي، علما اننا لا نشكل أي تهديد، نريد فقط استعادة حياتنا الطبيعية، خصوصًا مع اقتراب عيد الفصح. ووجهنا سؤالا إلى الرئيس سلام حول الخطوات المقبلة: "وإلى أين نحن ذاهبون؟ وما هو الحل النهائي؟".
كما التقى الرئيس سلام متروبوليت عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس باسيليوس منصور يرافقه الارشمنديت يوحنا مشرقي. وتم عرض لأوضاع وشؤون منطقة عكار.
أخبار لبنان
نواف سلام
ميشال سليمان
الجيش
الحرب
لبنان
d-none hideMe
0
اخترنا لكم
d-none hideMe
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More