الجميل يشارك في قمة القادة الأوروبيين

غادر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل إلى بروكسل، يرافقه رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله للمشاركة في قمة القادة الأوروبيين التي ينظمها حزب الشعب الاوروبي حيث سيكون لرئيس الحزب كلمة عن لبنان.ستتضمن الزيارة سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين أوروبيين من مختلف الدول الأوروبية.ويقدم رئيس الكتائب موقف الحزب من المرحلة الحالية ورؤيته لإعادة بناء لبنان بعد الحرب.