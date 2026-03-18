الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
דריان في رسالة الفطر: المطلوب دعم قرار الدولة في السلم والحرب
أخبار لبنان
2026-03-18 | 08:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
دريان في رسالة الفطر: المطلوب دعم قرار الدولة في السلم والحرب
وجه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رسالة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال في الرسالة: "نحن نشعر أننا متروكون لحكم العدو الصهيوني وتحكمه وجرائمه، وهو يقول لنا: إن شأننا في ذلك سيكون مثل شأن خان يونس، الحي الضخم المخرب والمهجور بقطاع غزة المنكوب. وأول ما يخطر بالبال ماذا يستطيع العالم والمنظمات الدولية والإنسانية أن تفعل لنا. لقد كان عندنا الأمين العام للأمم المتحدة لكن تبين أنه لا يملك غير الأمل والترجي. أما الجهات الإنسانية اللبنانية والخارجية فقد ووجهت خلال عشرة أيام بما لا تستطيع أن تجد سبيلا لتلبيته، في مواجهة جرائم القتل والإصابة فقط، بل وفي الهول الهائل من المهجرين الذين يفترشون الأرض، ويلتحفون السماء، بعد أن لم يعد ممكنا إيجاد مراكز ومواطن إيواء لهم. والأسوأ من ذلك كله ذلك الشك الهائل الذي أثير بين اللبنانيين، في حروبنا السابقة - وهي عديدة لسوء الحظ - كان التضامن بين اللبنانيين مشهودا، أما في هذه الحرب فما عاد أحد يجرؤ على إيواء أحد، لأنه لم يكن يعرف متى يزعم الإسرائيليون أن معظم اللبنانيين أعداء لهم وعملاء، وسيلاحقونهم حيثما يكونون، وهذا المنطق يعني أن من يريد السلامة لنفسه وعياله فعليه أن لا يساعد أحدا رغم ما اعتاد عليه اللبنانيون من الضيافة والتعاطف وحسن الجوار".
وتوجه الى اللبنانيين، قائلا: "لقد كنتم أوفياء وذوي مروءة قبل رمضان، وفي رمضان وإن شاء الله بعده. والمطلوب منا اليوم أكبر وأكثر بكثير. نحن مع قرارات الحكومة التي تعمل لمصلحة الوطن والشعب، وعلينا أن نقف معها ونساندها في مساعيها مع المجتمع الدولي في إيجاد تسوية تحفظ لبنان وتوقف العدوان، وأملنا كبير بدبلوماسيتها الحكيمة والرصينة، وينبغي على اللبنانيين أن يلتزموا ما تقرره حكومتهم التي تصوب البوصلة نحو الأفضل، أما جيشنا اللبناني - حامي الوطن - فيعول عليه في حفظ أمن لبنان وحدوده، ولا يراهن أحد على الفتنة لأن رهانه خاسر بإذن الله، لأننا سنتصدى لها أيا كان مصدرها مع العقلاء والحكماء في بلدنا، فالمطلوب منا اليوم وغدا أن ندعم قرار الدولة في السلم والحرب، وأن نؤيد المسؤولين في السياسات التي يريدون اتخاذها للخروج من هذه الحرب المدمرة. لا ينبغي أن نرتعد لأن أحدا يمكن أن يتهمنا بالتخاذل وإرادة الفتنة. فالمتخاذلون هم الذين لا يحرصون على السلم الأهلي وعلى حفظ الوطن والدولة. الأوضاع شديدة السوء، وستتطور إلى أسوأ إن لم نصبح أكثر حرصا على مصالحنا وسلامنا وسلامة وطننا وإنساننا".
وأضاف: "النازحون من قراهم وبلداتهم هم أهلنا وشعبنا واستضافتهم في المناطق اللبنانية هي واجب ديني وإنساني وأخلاقي، وعلى الدولة ومؤسساتها والجهات المانحة والمجتمع الأهلي المحلي مسؤولية كبيرة تجاههم لمساعدتهم وحفظ كرامتهم على حد سواء" .
أخبار لبنان
دريان
الحرب
الحكومة
النازحون
التالي
مرقص ترأس اجتماعا طارئًا لعدد من المؤسسات الإعلامية تمهيداً لدعوة البقية: لنعمل معا على أن يكون إعلامنا عنصر قوة وتماسك
الجميل يشارك في قمة القادة الأوروبيين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-03-03
السفير المصري بعد لقاء عون: نؤكد دعم اللجنة الخماسية لقرار الحكومة وضرورة أن يكون قرار السلم والحرب في يد الدولة
آخر الأخبار
2026-03-03
السفير المصري بعد لقاء عون: نؤكد دعم اللجنة الخماسية لقرار الحكومة وضرورة أن يكون قرار السلم والحرب في يد الدولة
0
أخبار لبنان
2026-03-05
تيمور جنبلاط من بعبدا: زيارتنا للرئيس عون هي زيارة دعم وتضامن... وقرار الحرب والسلم هو في يد الدولة
أخبار لبنان
2026-03-05
تيمور جنبلاط من بعبدا: زيارتنا للرئيس عون هي زيارة دعم وتضامن... وقرار الحرب والسلم هو في يد الدولة
0
آخر الأخبار
2026-02-28
مخزومي: لبنان لا يُأخذ الى الحرب بقرار "فصيل" وقرار الحرب والسلم هو حصرا بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والجيش اللبناني وحده المخول بالدفاع عن الوطن
آخر الأخبار
2026-02-28
مخزومي: لبنان لا يُأخذ الى الحرب بقرار "فصيل" وقرار الحرب والسلم هو حصرا بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية والجيش اللبناني وحده المخول بالدفاع عن الوطن
0
أخبار لبنان
2026-01-27
الكتائب: حزب الله يجدد محاولته مصادرة قرار الحرب والسلم
أخبار لبنان
2026-01-27
الكتائب: حزب الله يجدد محاولته مصادرة قرار الحرب والسلم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:28
منظمة الهجرة الدولية: نحو 120 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ بدء الحرب في لبنان
أخبار لبنان
10:28
منظمة الهجرة الدولية: نحو 120 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ بدء الحرب في لبنان
0
أمن وقضاء
10:22
استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار...
أمن وقضاء
10:22
استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار...
0
أخبار لبنان
10:17
"اليونيفيل" أكدت مواصلة انتشارها جنوبا: للالتزام مجددا بالقرار 1701 وبوقفٍ كاملٍ للأعمال العدائية
أخبار لبنان
10:17
"اليونيفيل" أكدت مواصلة انتشارها جنوبا: للالتزام مجددا بالقرار 1701 وبوقفٍ كاملٍ للأعمال العدائية
0
خبر عاجل
10:16
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات
خبر عاجل
10:16
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:02
مسؤول عراقي رفيع المستوى لرويترز: توقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق عقب الهجوم على حقل غاز بارس الإيراني
آخر الأخبار
10:02
مسؤول عراقي رفيع المستوى لرويترز: توقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق عقب الهجوم على حقل غاز بارس الإيراني
0
أمن وقضاء
2026-03-08
انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا
أمن وقضاء
2026-03-08
انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا
0
أخبار دولية
06:32
لودريان: لا يمكن لاسرائيل ان تطلب من الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" في غضون ثلاثة ايام تحت القصف
أخبار دولية
06:32
لودريان: لا يمكن لاسرائيل ان تطلب من الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" في غضون ثلاثة ايام تحت القصف
0
آخر الأخبار
09:15
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي يستهدف الجسر الداخلي في القاسمية والجيش قطع الطريق الساحلية حفاظا على السلامة العامة
آخر الأخبار
09:15
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي يستهدف الجسر الداخلي في القاسمية والجيش قطع الطريق الساحلية حفاظا على السلامة العامة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:56
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
أخبار لبنان
08:56
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
0
أخبار لبنان
08:55
غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
08:55
غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
08:47
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة
أخبار لبنان
08:47
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة
0
أخبار لبنان
08:36
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
أخبار لبنان
08:36
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
0
تقارير نشرة الاخبار
08:30
استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…
تقارير نشرة الاخبار
08:30
استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…
0
تقارير نشرة الاخبار
08:29
إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
08:29
إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات
0
أخبار لبنان
08:28
محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش
أخبار لبنان
08:28
محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش
0
أخبار لبنان
07:56
الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب
أخبار لبنان
07:56
الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب
0
أخبار دولية
07:51
الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"
أخبار دولية
07:51
الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
أمن وقضاء
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
2
أمن وقضاء
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أمن وقضاء
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
3
أخبار لبنان
13:14
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
أخبار لبنان
13:14
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
4
خبر عاجل
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
خبر عاجل
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
5
أمن وقضاء
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
أمن وقضاء
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
6
خبر عاجل
12:37
قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر
خبر عاجل
12:37
قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر
7
أمن وقضاء
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
أمن وقضاء
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
8
خبر عاجل
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
خبر عاجل
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More