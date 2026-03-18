محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش

التطورات الامنية والسياسية حضرت في محادثات أجراها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في دارة النائب فيصل كرامة، ضمن جولات جنبلاط على القوى السياسية والمرجعيات الروحية.

وفي الاجتماع كان تأكيد على ضرورة دعم مبادرة الرئيس عون لوقف النار والالتفاف حول الجيش وقيادته والاستجابة الانسانية للنازحين.