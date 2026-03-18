عون استقبل الأمين العام المساعد ونائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف... شيبان: سنبقى الى جانب لبنان

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأمين العام المساعد ونائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف السيد Ted Chaiban يرافقه ممثل " اليونيسيف" في لبنان Marcoluigi Corsi والسيدة ناهية بو نافع.



وخلال اللقاء، أبلغ Chaiban الرئيس عون بأن "اليونيسيف" ستبقى الى جانب لبنان خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، واثار مسألة انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي ينص على عدم استهداف المدنيين والاهداف المدنية.



ونوّه Chaiban بخطة الاستجابة التي وضعتها الحكومة، مقدراً المواقف التي يتخذها الرئيس عون لمعالجة الأوضاع الراهنة كما يحفظ سيادة لبنان وامنه واستقراره.



كما نوه بالمبادرة التي ترعاها اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون "مدرسة المواطنية" التي تؤسس لروح وطنية لدى الطلاب مشيراً الى ان " اليونيسيف"، تشجع هذه المبادرة وتعمل لدفعها قدما.



ولفت Chaiban الى المساعدات التي تقدمها " اليونيسيف" والتي تعمل المنظمة لاستمرارها منوها بدور اللبنانيين المنتشرين في العالم في المساعدة على تأمين هذه المساعدات.



وردّ الرئيس عون شاكرا للسيد Chaiban على ما تقوم به منظمة " اليونيسيف" في لبنان ولاسيما المساعدات التي تقدمها في هذه الظروف الصعبة لمساعدة الدولة اللبنانية في مواجهة الأوضاع التي استجدت نتيجة اتساع العدوان الإسرائيلي.

