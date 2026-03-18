شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
أخبار لبنان
2026-03-18 | 08:36
مشاهدات عالية
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
تابع رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قصر بعبدا، مع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة التطورات الراهنة والإجراءات الحكومية لمواجهة آثار الحرب التي فُرضت على لبنان.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية، والتنسيق الكامل بين مجلس الوزراء وكافة الوزارات والأجهزة لتقديم الدعم للنازحين والمتضررين.
وشدد اللقاء على التزام الدولة اللبنانية بممارسة كامل مسؤولياتها تجاه المواطنين رغم أنها لم تشن الحرب.
وقال الوزير شحادة، بعد اللقاء، "استعرضنا الوضع الراهن في البلاد، وراجعنا مجمل الإجراءات التي تقوم بها الجمهورية لمواكبة الحرب الأليمة التي فُرضت علينا".
وأَضاف، "أكدنا أن الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة ولن تتوقف، وقد شدد فخامة الرئيس على متابعة هذه المساعي بالتوازي مع عمل الحكومة".
وأشار الى أنه "هناك تنسيق كامل بين مجلس الوزراء وجميع الوزارات والأجهزة، بهدف خدمة النازحين وكل المتضررين من هذه الحرب".
وشدد على أن "لبنان لم يبدأ هذه الحرب، بل فُرضت عليه، إلا أن الدولة اللبنانية ستعمل على إيجاد الحلول والقيام بكامل واجباتها تجاه المواطنين".
تيمور جنبلاط عزى العماد رودولف هيكل: التضحيات التي يقدّمها الجيش تؤكّد عمق التزامكم بأداء واجبكم الوطني
استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…
السابق
آخر الأخبار
2026-02-28
مسؤول بالخارجية الأميركية: الوزارة شكلت فريق عمل لمساعدة الأميركيين ودعم الجهود الدبلوماسية في المنطقة
أخبار لبنان
2026-03-13
سلام تلقى اتصالاً من الرئيس الفرنسي... وتركيزٌ على الجهود السياسية والدبلوماسية لوقف التصعيد
آخر الأخبار
2026-03-02
الديوان الأميري القطري: أمير دولة قطر والرئيس الروسي أكدا أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر
آخر الأخبار
2026-03-06
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة وأبلغناها أننا ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة
أخبار لبنان
10:28
منظمة الهجرة الدولية: نحو 120 ألف سوري عادوا إلى بلدهم منذ بدء الحرب في لبنان
أمن وقضاء
10:22
استغل أوضاع النازحين وأنشأ حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وزعم تأمين شقق للإيجار...
أخبار لبنان
10:17
"اليونيفيل" أكدت مواصلة انتشارها جنوبا: للالتزام مجددا بالقرار 1701 وبوقفٍ كاملٍ للأعمال العدائية
خبر عاجل
10:16
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات
آخر الأخبار
10:02
مسؤول عراقي رفيع المستوى لرويترز: توقف تدفق الغاز الإيراني إلى العراق عقب الهجوم على حقل غاز بارس الإيراني
أمن وقضاء
2026-03-08
انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت الأنقاض في بلدة الغازية – صيدا
أخبار دولية
06:32
لودريان: لا يمكن لاسرائيل ان تطلب من الحكومة اللبنانية نزع سلاح "حزب الله" في غضون ثلاثة ايام تحت القصف
آخر الأخبار
09:15
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي يستهدف الجسر الداخلي في القاسمية والجيش قطع الطريق الساحلية حفاظا على السلامة العامة
أخبار لبنان
08:56
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
أخبار لبنان
08:55
غارات استهدفت ثلاثة أحياء سكنية مكتظة في وسط العاصمة... هذه التفاصيل
أخبار لبنان
08:47
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة
أخبار لبنان
08:36
شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين
تقارير نشرة الاخبار
08:30
استهداف جديد للقليعة يوقع طفلة وعمّها…
تقارير نشرة الاخبار
08:29
إسرائيل تتوعد بتصعيد على أكثر من جبهة… آخر المستجدات
أخبار لبنان
08:28
محادثات أجراها النائب جنبلاط في دارة كرامة: دعم مبادرة عون لوقف النار وتأكيد ضرورة الالتفاف حول الجيش
أخبار لبنان
07:56
الـLBCI في مقابلة خاصة مع تيد شيبان نائب المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف الذي حضر الى لبنان ليعاين واقع الأطفال في ظل الحرب
أخبار دولية
07:51
الكرملين: التقرير عن إرسال صور أقمار صناعية وتقنيات مسيرات لإيران "كاذب"
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:51
الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها
أمن وقضاء
07:27
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات
أخبار لبنان
13:14
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستمرة مهما بلغت التضحيات... ومستمرون بموالاتنا لقائدنا مجتبى خامنئي
خبر عاجل
16:39
أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني
أمن وقضاء
01:31
رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة
خبر عاجل
12:37
قيادة الجيش نعت 3 شهداء في غارة إسرائيلية على قعقعية الجسر
أمن وقضاء
01:36
ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة
خبر عاجل
03:14
الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني
