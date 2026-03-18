شحادة: الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة… والدولة ملتزمة بدعم المتضررين

تابع رئيس الجمهورية جوزاف عون، في قصر بعبدا، مع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة التطورات الراهنة والإجراءات الحكومية لمواجهة آثار الحرب التي فُرضت على لبنان.



وخلال الاجتماع، تم التأكيد على استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية، والتنسيق الكامل بين مجلس الوزراء وكافة الوزارات والأجهزة لتقديم الدعم للنازحين والمتضررين.



وشدد اللقاء على التزام الدولة اللبنانية بممارسة كامل مسؤولياتها تجاه المواطنين رغم أنها لم تشن الحرب.



وقال الوزير شحادة، بعد اللقاء، "استعرضنا الوضع الراهن في البلاد، وراجعنا مجمل الإجراءات التي تقوم بها الجمهورية لمواكبة الحرب الأليمة التي فُرضت علينا".



وأَضاف، "أكدنا أن الجهود السياسية والدبلوماسية مستمرة ولن تتوقف، وقد شدد فخامة الرئيس على متابعة هذه المساعي بالتوازي مع عمل الحكومة".



وأشار الى أنه "هناك تنسيق كامل بين مجلس الوزراء وجميع الوزارات والأجهزة، بهدف خدمة النازحين وكل المتضررين من هذه الحرب".



وشدد على أن "لبنان لم يبدأ هذه الحرب، بل فُرضت عليه، إلا أن الدولة اللبنانية ستعمل على إيجاد الحلول والقيام بكامل واجباتها تجاه المواطنين".