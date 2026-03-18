تيمور جنبلاط عزى العماد رودولف هيكل: التضحيات التي يقدّمها الجيش تؤكّد عمق التزامكم بأداء واجبكم الوطني

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل معزيًا المؤسسة العسكرية وعائلات الشهداء المجنّدين الذين استشهدوا جراء الغارة الإسرائيلية على النبطية.



وجاء في البرقية:



"أتقدّم إليكم باسمي وباسم الحزب التقدمي الاشتراكي بأحرّ التعازي منكم ومن سائر أركان المؤسسة العسكرية وعائلات الشهداء المجنّدين في الجيش: عمر ناظم العبد، ومحمد المصطفى بلال المعدراني، ومهدي أكرم قبيسي، الذين ارتقوا شهداء جرّاء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان.



إنّ هذه التضحيات التي يقدّمها الجيش اللبناني خلال قيامه بمهامه تؤكّد مجددًا عمق التزامكم بأداء واجبكم الوطني مهما بلغت المخاطر والتحديات.



إذ نحيّي أرواح شهداء الجيش، نؤكّد تضامننا الكامل معكم ومع المؤسسة العسكرية، ونجدد دعوتنا إلى سائر القوى السياسية للالتفاف حول الجيش كمؤسسة وطنية جامعة، تضطلع بمهامها فوق حملات التشكيك الباطلة.



الرحمة للشهداء، والصبر والسلوان لكم ولعائلاتهم ورفاقهم في السلاح".