وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة

أخبار لبنان
2026-03-18 | 08:47
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة
وزير الزراعة: لعدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية فهي متوافرة

دعا وزير الزراعة نزار هاني المستهلكين إلى عدم التهافت على المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية، فهي متوافرة، وحركة الاستيراد تسير بشكل طبيعي.

وأعلن هاني من قصر بعبدا، أن وضع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أجواء خطة الاستجابة التي تعمل عليها وزارة الزراعة بشكل عام، ولا سيما في المناطق التي تتعرض للاعتداءات الإسرائيلية، بالتعاون مع الجيش اللبناني.

وقال: "نعقد اجتماعات مفتوحة مع وزارة الاقتصاد ومع التجار كافة، بهدف إبقاء الأسعار منضبطة".

