الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس بري عرض مع مكي المستجدات.. ارسلان: وحدتنا الضمانة الأساسية لخروج لبنان من أي تهديد سياسة

أخبار لبنان
2026-03-18 | 09:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس بري عرض مع مكي المستجدات.. ارسلان: وحدتنا الضمانة الأساسية لخروج لبنان من أي تهديد سياسة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الرئيس بري عرض مع مكي المستجدات.. ارسلان: وحدتنا الضمانة الأساسية لخروج لبنان من أي تهديد سياسة

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مع وزير الصحة ركان ناصر الدين لتطورات الأوضاع والمستجدات السياسية والميدانية وبرامج عمل وزارة الصحة لمواكبة تداعيات العدوان الإسرائيلي على المستويات الصحية والاستشفائية وأوضاع القطاع الصحي في ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي وظروف عملها.

بعد اللقاء، قال ناصر الدين: "كما تعرفون دائما الزيارة الى عين التينة والى دولة الرئيس فيها الكثير من الامل بالرغم من اللحظات الصعبة التي تمر بها البلاد، فالعدوان ما زال مستمرا وطاول البارحة بيروت وعددا من المناطق الآمنة، ووصلنا بعداد الشهداء للأسف الى ٩٥٧ شهيدا و٢٣٩١ جريحا حتى الساعة، وهناك تحديث مستمر للارقام عبر وزارة الصحة".

واضاف: "أطلعنا الرئيس بري على المساعي الصحية التي نقوم بها في المستشفيات الحكومية والخاصة بعلاج الجرحى ومداواة النازحين. وأطلعناه ايضا، على العمل الذي يقوم به فريق وزارة الصحة من خدمة النازحين في المجال الصحي بالتعاون مع الجمعيات الاهلية والدولية، بالاضافة الى المساعي التي تبذل من قبل دولته في مسار الحل".

وتابع: "طبعا لبنان يعاني من العدوان ومن استهداف المدنيين ولكن كرامة اللبنانيين وعزتهم كبيرة، وهذا ما لمسناه في عيون وكلام النازحين والمضيفين الذين فتحوا ابواب منازلهم، وهذه الوحدة الوطنية التي تتبلور بالرغم من كل ما يظهر من خلاف سياسي لكن اللبنانيين قلوبهم كبيرة وان شاء الله دور الوحدة الوطنية يتبلور اكثر ويكون قرارنا جامعا. الى الآن ان شاء الله لبنان مستمر، ونحن في وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية مستمرون في تقديم الخدمات المطلوبة".

ارسلان 

كما تابع الرئيس بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء تصاعد العدوان الاسرائيلي على لبنان، إضافة الى ملف النازحين، خلال استقباله رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الوزير السابق طلال ارسلان، الذي قال بعد اللقاء: "ليس مسموحا اليوم تسجيل المواقف على بعضنا البعض في الداخل، وليس وقت التنافس على أي شيء بغض النظر عن ماهية هذا الشيء، خاصة عندما يكون البلد مهددا بوحدته وبسيادته واستقلاله وحريته وبوحدة أبنائه التي هي الضمانة الأساسية لخروج لبنان من أي تهديد من أي جهة سواء، أتى التهديد من الشرق أو الغرب او من الجنوب".

وأضاف: "ما يحصل اليوم خطير جدا، إنه صراع إقليمي ودولي له امتداداته، وما يحفظ لبنان وأهله من كل الشرائح والطوائف هي وحدتنا وتماسكنا، ولا يجوز ان يأتي الخارج كي ينصحنا انما علينا أن نقدر مصلحتنا، فهذا البلد لا يمكن أن يحكم على قاعدة الغالب والمغلوب، ويجب أن نعيش مع بعضنا البعض ونحفظ ظهر بعضنا البعض، فالكرامة الوطنية لا تتجزأ".

وشدد ارسلان على أن أي خسارة تقع هي خسارة للجميع، والمطلوب أن نربح جميعا هذا البلد، كما شدد على أن المغامرات التي نسمعها والتخوين في الداخل هو أشد وأصعب بكثير من أي هجمة خارجية على البلد.
 
وقال: "المطلوب أن نحمي بعضنا، ونحمي جيشنا، وفي هذا الإطار أنوه بحكمة قائد الجيش العماد رودولف هيكل وتعاطيه الحكيم لحماية هذا الجيش الذي جميع أفراده هم أبناؤنا، والذي يجب أن نحافظ عليه برموش العين".

مكي 

كذلك بحث الرئيس بري في المستجدات خلال استقباله وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي.


 

LBCI التالي
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم محطات وقود تموّل حزب الله بملايين الدولارات
شهداء وجرحى جراء تجدد الغارات على بلدة سحمر في البقاع الغربي
LBCI السابق

اخترنا لكم
d-none hideMe
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More