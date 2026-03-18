دار الفتوى: لم تثبت لدينا رؤية هلال شوال وغدًا الخميس هو المكمِّل لعدَّة شهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر

دار الفتوى: لم تثبت لدينا رؤية هلال شوال وغدًا الخميس هو المكمِّل لعدَّة شهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر
دار الفتوى: لم تثبت لدينا رؤية هلال شوال وغدًا الخميس هو المكمِّل لعدَّة شهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر

صدر عن دار الفتوى البيان الآتي: "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الخميس في 19 آذار هو اليوم المكمِّل لعدَّة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوماً، ويكون يوم الجمعة في 20 آذار 2026م، هو أول أيام عيد الفطر السعيد لعام 1447ه.

وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذه المناسبة المباركة، نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يتقبّل منهم الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وأن يُعيده عليهم خاصَّة، وعلى اللبنانيين جميعاً بالخير والأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب.

وكلَّفَ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي بأداء صلاة وخطبة عيد الفطر السعيد عند الساعة السادسة والنصف صباح يوم العيد في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمَّد الأمين صلَّى الله عليه وسلَّم في وسط بيروت التجاري.

ويعتذر مفتي الجمهورية عن استقبال المهنئين بالعيد".

ناصر الدين عرض خطة الطوارىء وحدد الاحتياجات في اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب
التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 968
LBCI
أخبار لبنان
2026-03-15

دار الفتوى: التماس هلال شهر شوال بعد غروب شمس يوم الأربعاء

LBCI
خبر عاجل
11:51

المحكمة العليا السعودية تُقرر أن يوم غد الخميس هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان وأن يوم الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-15

دار الفتوى تعلن التماس هلال شهر رمضان بعد غروب شمس الثلاثاء في 17 شباط

LBCI
آخر الأخبار
2026-02-17

لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف القطرية: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الميدان إلى مزيد من التصعيد وفرنسا تحاول إشعال نار التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

تفاصيل الإعتداءات الاسرائيلية اليوم...

LBCI
أخبار لبنان
13:53

أدرعي: قضينا على قائد فرقة الإمام حسين خلال أسبوع من عملية القضاء على سلفه

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:49

مقدمة النشرة المسائية 18-3-2026

LBCI
أخبار دولية
05:20

الأمم المتحدة: مقتل 143 شخصا في هجوم باكستاني على كابول

LBCI
خبر عاجل
07:35

غسان سلامة للجزيرة: مبدأ التفاوض المباشر مع إسرائيل غير مرفوض لكن النقاش في لبنان هو بشأن الشروط وليس هناك اتصال مباشر مع حزب الله بشأن ملف التفاوض والحزب قرر أن يدخل المعركة مع إسرائيل بعد اغتيال خامنئي من دون استشارة الحكومة

LBCI
خبر عاجل
04:03

مبعوث فرنسا إلى لبنان: لم تتمكن إسرائيل من نزع سلاح حزب الله لذا لا يمكن توقع أن تفعل الحكومة اللبنانية ذلك في ثلاثة أيام تحت وطأة القصف

LBCI
أخبار دولية
06:53

أنقرة: الحلف الأطلسي نشر بطارية صواريخ باتريوت إضافية في جنوب تركيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

ليلة الصواريخ تغيّر قواعد الاشتباك: تصعيد إسرائيلي على جبهتي إيران ولبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

الميدان إلى مزيد من التصعيد وفرنسا تحاول إشعال نار التفاوض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

الحرب ضد إيران مستمرّة... ماذا أمام واشنطن من خيارات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

الخليج يؤمّن مسارات جديدة لتدفّق الغذاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

مضيق هرمز: لماذا لا يكفي أسطول لحماية شريان العالم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

ضربة لشريان الطاقة الإيراني: استهداف حقل بارس يهزّ المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

تفاصيل الإعتداءات الاسرائيلية اليوم...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:49

مقدمة النشرة المسائية 18-3-2026

LBCI
أخبار لبنان
13:45

وزير الصحة العامة تسلم شحنة مساعدات طبية من اليونيسف والصحة العالمية: ستُصرف بكل شفافية

LBCI
أمن وقضاء
05:51

الجيش الإسرائيلي: رصدنا خلية لحزب الله في الجنوب واستهدفناها جوًا وقضينا عليها قبل تنفيذ مخططها

LBCI
أمن وقضاء
07:27

الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

LBCI
أخبار لبنان
13:53

أدرعي: قضينا على قائد فرقة الإمام حسين خلال أسبوع من عملية القضاء على سلفه

LBCI
خبر عاجل
16:39

أدرعي يوجّه إنذارا عاجلا إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها: انتقلوا الى شمال نهر الزهراني

LBCI
أمن وقضاء
01:31

رئيس بلدية القليعة يروي للـLBCI ما يحدث في البلدة

LBCI
أمن وقضاء
01:36

ليلة عنيفة شهدتها بيروت... وهذه الصورة من الباشورة

LBCI
خبر عاجل
06:35

أدرعي يوجه إنذارا لسكان جنوب لبنان: الجيش الإسرائيلي ينوي مهاجمة معابر على نهر الليطاني بدءا من ساعات الظهر

LBCI
خبر عاجل
03:14

الجيش الإسرائيلي: إخلاء فوري لسكان المناطق جنوب نهر الزهراني

