التقرير اليومي للعدوان: ارتفاع عدد الشهداء إلى 968

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وجاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 18 آذار بلغ 968، وعدد الجرحى 2432.