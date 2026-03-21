وزير العمل تفقد النازحين في ثانوية حسين مسعود في بشامون: الحكومة تعمل بكل جهد لتوفير مقومات الصمود

تفقد وزير العمل محمد حيدر النازحين في ثانوية حسين مسعود في بشامون، مطلعا على أوضاعهم، وكان في استقباله مديرة الثانوية عليا الصايغ، المختار مقصد ابو عساف، وممثل عن البلدية، وعدد من فاعليات البلدة، اضافة الى ممثلين عن الأحزاب والجمعيات الأهلية.وبعد الاطلاع على التقديمات التي يتلقاها النازحون على كل الصعد، من قبل مؤسسات الدولة وأحزاب وجمعيات أهلية، حضر حيدر جانبا من نشاط نظمه الاتحاد النسائي التقدمي بمناسبة عيدي الطفل والأم. ثم جال على الغرف متفقدا النازحين.وأثنى وزير العمل على الروح الوطنية التي يظهرها المجتمع المضيف تجاه النازحين، مشيرا الى أن "تبعات هذه الحرب تطال جميع اللبنانيين".وأمل أن يتوقف العدوان بأقرب وقت ويعود النازحون الى أرضهم وبيوتهم، ومؤكدا أن الحكومة تعمل بكل جهد لتوفير مقومات الصمود وتأمين ما يلزم.