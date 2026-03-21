الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كرامي: الحكومة تضع في سلم أولوياتها دعم النازحين بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية القطاع التربوي

أخبار لبنان
2026-03-21 | 08:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كرامي: الحكومة تضع في سلم أولوياتها دعم النازحين بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية القطاع التربوي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
كرامي: الحكومة تضع في سلم أولوياتها دعم النازحين بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية القطاع التربوي

جالت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي على عدد من مراكز الإيواء في مدينة طرابلس، واستهلت جولتها بزيارة مدرسة بعل محسن الرسمية المختلطة، ثم انتقلت إلى مدرستي مي الأولى والجديدة. واطلعت ميدانيا على أوضاع العائلات النازحة، وآليات رعايتهم والاهتمام بأطفالهم، إضافة إلى سبل تأمين المستلزمات الضرورية واليومية لهم، ووزعت على الأطفال الهدايا بمساعدة عناصر الصليب الأحمر.

وشارك في الجولة محافظ الشمال بالانابة الاستاذة ايمان الرافعي، رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة، رئيس دائرة التربية في الشمال نقولا الخوري، المستشار القانوني للوزيرة فهمي كرامي، المستشار الاعلامي للوزيرة البير شمعون، الى جانب عدد من مدراء المدارس الشمالية والمسؤولين في الصليب الأحمر ووزارة الشؤون الاحتماعية.

وخلال الجولة، أشادت كرامي بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني ووزارة التربية وخلية الأزمة في محافظة الشمال، مؤكدة "أهمية تضافر الجهود لضمان تقديم أفضل الخدمات الإنسانية والإغاثية". 

وشددت على أن جولاتها الميدانية على المدارس ومراكز الإيواء في المناطق المتضررة من العدوان "تحمل طابعا رمزيا وإنسانيا، وتهدف إلى نقل رسالة واضحة من الحكومة إلى الأهالي مفادها أن الدولة تقف إلى جانبهم، وأن قلوبنا ومدارسنا مفتوحة لهم في هذه الظروف الصعبة".

وأوضحت أن استخدام المدارس كمراكز لإيواء النازحين جاء كخيار اضطراري تفرضه الأولويات الإنسانية، مشيرة إلى أن "المدارس هي الأكثر جهوزية والأسرع استجابة لتلبية الحاجة الملحة، رغم إدراكنا أن هذا الأمر قد يؤثر على انتظام العام الدراسي، إلا أن الأولوية تبقى لتأمين المأوى للنازحين".

وقالت: "الوزارة تعمل بالتوازي على ضمان استمرارية العملية التعليمية وعلى أن العام الدراسي لن يضيع، ولا سيما أننا أنجزنا جزءًا كبيرا منه، ولدينا خبرات سابقة في التعليم عن بعد، ونعمل حاليا على تعزيز هذه الآليات وتوفير موارد إضافية لتحسين فعاليتها، إلى جانب دعم الأساتذة لرفع مستوى الإنتاجية التعليمية". 

وأكدت أنه "سيتم العمل تدريجا على إعادة الطلاب إلى المدارس في المناطق الآمنة، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الميدانية لكل منطقة، بما يضمن سلامة الطلاب واستمرارية التعليم".

وفي ما يتعلق بدعم الأسرة التربوية، أكدت أن الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم المالي والمعنوي للمعلمين والطلاب المتضررين، مشيرة إلى أن "تحسين أوضاع المعلمين كان ضمن أولويات الحكومة حتى قبل العدوان، وقد أقرت زيادات جزئية في إطار الموازنة، ونعمل رغم الظروف الاقتصادية الصعبة على الاستجابة لمطالبهم قدر الإمكان".

ووجهت كرامي رسالة إلى المعلمين والطلاب، قالت فيها: "الرسالة التربوية هي رسالة أمل ومستقبل، والمعلمون هم ركيزة هذا الوطن، ونحن نعول عليهم في حماية المجتمع والحفاظ على استمراريته، حتى في ظل النزوح والظروف القاسية، والمدرسة ستبقى حاضرة، ولو تضررت جدرانها، كمساحة معنوية وتربوية جامعة".

وأكدت أن "الحكومة تضع في سلم أولوياتها دعم النازحين وتأمين احتياجاتهم، بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية القطاع التربوي، بما يحمي مستقبل الطلاب ويصون دور المعلم في بناء الوطن".

أخبار لبنان

ريما كرامي

مراكز الإيواء

طرابلس

الحكومة

النازحين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More