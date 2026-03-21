المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: استئناف أعمال الترميم... ومنشآتنا تعمل على مدار الساعة

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنها "للمرة الثانية خلال أسبوع، باشرت أعمال ترميم مكاتب الإدارة المركزية في بيروت، نتيجة الأضرار التي طالت واجهات المبنى بفعل العصف الناتج من الاعتداءات".



وقال البيان: "بعد الاستهداف الأول لمبنى الباشورة بتاريخ 12 آذار 2026، كانت المصلحة قد أنجزت أعمال الترميم لمكاتبها بشكل كامل، إلا أنّ الأضرار تجددت إثر الاستهداف الثاني للمبنى نفسه بتاريخ 18 آذار 2026، ما أدى إلى تضرر مكاتب المصلحة الواقعة في منطقة بشارة الخوري. وعليه، استأنفت المصلحة اليوم أعمال الترميم، تأكيدًا على استمرار عمل المرافق والمؤسسات العامة، وضمان ديمومة عمل الجهاز الحكومي رغم الظروف الاستثنائية وتوسع الاعتداءات".



وأكدت أنّ "منشآتها لا تزال تعمل على مدار الساعة، وتواصل استثمار مياه نهر الليطاني في توليد الطاقة الكهرومائية، حيث يبلغ معدل الإنتاج الحالي أكثر من 70 ميغاواط، بما يساهم في تغذية الشبكة العامة وتأمين الحد الأدنى من الاستقرار في التغذية الكهربائية للمرافق الحيوية والمواطنين".



وجددت المصلحة "التزامها الكامل بمتابعة مهامها الوطنية، وضمان استمرارية الخدمات العامة، رغم التحديات والظروف الراهنة".