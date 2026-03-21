وزيرة السياحة تفقدت أحوال النازحين في مدرستي سن الفيل الأولى وبرج حمود الثالثة

زارت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود مركزين للإيواء، هما مدرسة سن الفيل الأولى ومدرسة برج حمود الثالثة، وذلك في إطار الزيارات الحكومية لمراكز إيواء النازحين، ولمناسبة عيد الفطر.



واطّلعت لحود على الواقع الإنساني الصعب الذي تعيشه العائلات النازحة، حيث التقت بالأهالي والاطفال واطمأنت إلى أوضاعهم، واستمعت بشكل مباشر إلى احتياجاتهم الأساسية والملحّة.



ولفتت الى "إعداد تقرير شامل إلى مجلس الوزراء للمتابعة والتنسيق، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الوزارات المعنيّة، بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الاحتياجات بأسرع وقت، وعلى نحو عادل ومتوازن بين مختلف مراكز الإيواء، ووفقاً للأولويات، ولا سيما الاحتياجات الصحية والغذائية لدعم العائلات النازحة".