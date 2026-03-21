وزير الزراعة تفقد ثانوية حوش الأمراء الرسمية في زحلة للاطلاع على أوضاع النازحين

تفقد وزير الزراعة نزار الهاني، يرافقه المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، ثانوية حوش الأمراء الرسمية في زحلة، في جولة ميدانية للاطلاع على أوضاع النازحين اللبنانيين، وذلك ضمن إطار الخطة الحكومية المنفذة بالشراكة مع المنظمات الدولية.



وكان في استقباله مديرة الثانوية المربية جومانا حايك، نائب رئيس بلدية زحلة الدكتور زياد شعنين، وعضوا المجلس البلدي ديما أبو دية وإيلي عازار، إلى جانب رئيس دائرة الشؤون الاجتماعية في زحلة والبقاع خالد دلول، وممثلين عن المنظمات الدولية والصليب الأحمر.



وخلال الجولة، استمع الوزير الهاني إلى أبرز التحديات التي يواجهها النازحون داخل مراكز الإيواء، ولا سيما النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة للتدفئة، خصوصاً خلال ساعات الليل.



وأكد أن الهدف من الجولة هو الاطلاع عن كثب على واقع مراكز الإيواء وآليات العمل والتنسيق بين الإدارات الرسمية بالتعاون مع البلديات، معرباً عن أمله في تحسن مستوى الخدمات والتقديمات تدريجياً.



وأشار إلى أن "تأمين المازوت يشكل أولوية أساسية في ظل الأزمة، ولا سيما في المناطق الجبلية"، لافتاً إلى أنه سينقل هذه الحاجة إلى لجنة الطوارئ التي تجتمع يومياً، وهي على دراية تامة بأهمية هذه المادة وارتباطها المباشر بملف النزوح.