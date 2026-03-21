التقرير اليومي للعدوان: 1024 شهيدا منذ 2 آذار

نشرت وزارة الصحة العامة التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة بشأن تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان.



وجاء في التقرير أن العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 آذار حتى 21 آذار ارتفع إلى 1024، كما ارتفع عدد الجرحى الى 2740.