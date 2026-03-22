الموت يغيب صونيا فرنجيه الراسي… ابنة الرئيس الراحل سليمان فرنجيه

غيب الموت السيدة صونيا فرنجيه ارملة النائب والوزير الراحل عبد الله الراسي، ابنة الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجيه، ووالدة النائب السابق كريم الراسي، بعد مسيرة حافلة رافقت خلالها أبرز محطات الحياة السياسية في لبنان.

وعُرفت الراحلة بمواكبتها الدقيقة لمسيرة والدها، حيث كانت شاهدة على مراحل مفصلية من تاريخ البلاد، كما تركت بصمتها من خلال كتابها “وطني دائماً على حق”، الذي وثّقت فيه جوانب من سيرة الرئيس فرنجيه ومحطات من حياتها العائلية والسياسية.

تنتمي صونيا فرنجيه الراسي إلى عائلة سياسية عريقة.

برحيلها، يخسر لبنان شخصية واكبت مرحلة سياسية مهمة، ووجهاً اجتماعياً عُرف برصانته، فيما تغيب واحدة من الشاهدات على تاريخ عائلة لعبت دوراً بارزاً في الحياة الوطنية.