رئيس الرابطة المارونية يعترض على إنشاء مركز إيواء في الكرنتينا وتحوّله إلى قنبلة موقوتة

كتب رئيس الرابطة المارونية المهندس مارون الحلو على منصة "أكس" ما يلي: "نبدي قلقنا الكبير واعتراضنا على الاقتراح الرامي إلى إنشاء مركز لإيواء النازحين في منطقة الكرنتينا. فمع تفهمنا لحق النازحين بالإيواء والحماية، إلا أن هذا الاقتراح المريب أثار مخاوف أهالي الاشرفية والمدور والصيفي من تحوّل هذا المركز إلى قنبلة اجتماعية وديموغرافية موقوتة ظاهرها إنساني وباطنها أمني".



وقال: "هذه المنطقة لها رمزيتها وعانت ما عانته من فصول الحرب الأليمة ومن تفجير مرفأ بيروت ولا حاجة بنا لإعادة فتح جراح الماضي، فيكفي هذه المنطقة ما عاشته من مآس ومعاناة".